Maria Pérez Heredia retrata en 'Starman' el auge y caída de una estrella de Hollywood: "Estamos abocados al vacío"

María Pérez Heredia publica 'Starman' (Reservoir Books), una novela sobre el auge y caída de la joven estrella de Hollywood Clay Cassady que sirve a la autora para hablar de "una generación abocada al vacío o la frustración".

"Es una novela generacional muy ligada a los 'millenials', que no encuentran su sitio en este mundo de manera tan fácil", ha explicado en una entrevista con Europa Press la precoz autora, quien con 22 años ya ha publicado su segunda novela y se identifica en parte con esta generación.

Contada de manera fragmentaria, 'Starman' desgrana a modo de diario la llegada de Clay Cassidy al estrellato, sus peripecias en las fiestas de la Meca del cine y múltiples relaciones casuales y, finalmente, la bajada a los infiernos acompañada de drogas, alcohol y depresiones.

Pérez Heredia cuenta que una inspiración para esta historia fue la figura del jugador de baloncesto Lamar Odom, aparecido en un club de Las Vegas en estado inconsciente tras varios días de fiesta. En cualquier caso, reconoce que "no tenía a nadie en mente" cuando perfiló el personaje de Clay, aunque pueda presentar similitudes con James Dean.

KEROUAC Y JAMES DEAN

"Los 'millenials' somos un poco clásicos: nos gusta Kerouac, James Dean, Marlon Brando...", ha reconocido, tras detallar cómo imaginó a su protagonista. "Cuando pensé en la historia, quería que fuese alguien muy famoso y a quien la fama le abruma, así que un deportista no podía ser: lleva preparándose toda la vida para algo así", ha reconocido.

Por el contrario, la elección le llevó a un actor muy joven que gana el Oscar, algo no muy habitual en Hollywood. "Me di cuenta de que había muchas mujeres jóvenes que habían ganado el Oscar y no llamaría la atención: Tatum O'Neal, Jennifer Lawrence, Jodie Foster...con los hombres, el más joven en ganarlo fue Adrien Brody, y ya tenía 29 años", ha señalado.

La música es parte importante desde el título del libro --"me vino un flash mientras escuchaba la canción de Bowie--, afirma Pérez Heredia--, y es algo que se repitió también en su anterior novela. "Siempre he intentado que la música esté en lo que escribo porque la vida tiene banda sonora. Muchas veces esto queda apartado de lo libros y es algo que, por ejemplo, no ocurre en el cine", ha aseverado.

DROGAS Y ALCOHOL

Pese a los constantes abusos del alcohol y drogas del protagonista, la autora no vincula esto a una edad concreta. "Creo que se drogan mucho más otras generaciones que la nuestra. Siempre se ha bebido mucho, demasiado quizás, y a veces se da una visión de nosotros distorsionada e injusta", ha aseverado.

También se pueden encontrar paralelismos con Holden Caulfield, el protagonista de la mítica novela de Salinger, algo que Pérez Heredia celebra, aunque dejando claro que "esto no es un Guardián entre el centeno 2000". "Los personajes siguen la estela de las novelas de iniciación: ambos huyen del mundo para encontrarse a sí mismos y tienen una visión apocalíptica de la realidad, bastante injustificada", ha concluido.