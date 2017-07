Rubén Blades: "Antes te explotaban las discográficas y ahora te explota el mundo, salimos de Guatemala a guatepeor"

Etiquetas

Presenta su gira de despedida en España, 'Caminando, Adiós y Gracias' en Vitoria, Madrid, Barcelona y Canarias

El músico, escritor, actor y político Rubén Blades ha presentado este viernes su gira de despedida de España, titulada 'Caminando, Adiós y Gracias', que pasará por Vitoria, Madrid, Barcelona, Tenerife y Las Palmas durante este mes de julio. Se trata de la última vez que el compositor realizará giras de salsa en el país y forma parte de una despedida a nivel global en la que también interpretará algunos de sus temas en varios países.

"Vengan al show que esto no es cuento de que me voy y vuelvo el año que viene", ha bromeado el artista, de 68 años, que ha pedido "hacer lo menos solemne posible" su despedida y que ha advertido de que, en todo caso, no se trata de "una despedida de la música". Más bien, según ha indicado, se trata de un periodo para organizar "el tiempo que asume que le queda" y "desarrollar otras cosas que le interesan" como la política, la pintura, la arqueología, la paleontología, o el cine, ámbito este último que le ocupa parte de su tiempo con un papel en la serie 'Fear the walking dead' como Daniel Salazar.

Durante la gira en España, participará en el Festival de Jazz de Vitoria el 15 de julio; en las Noches del Botánico de Madrid el día 17 (con Jorge Drexler, Coque Malla y puede que más invitados), el día 19 en el Poble Espanyol de Barcelona, el día 21 en el Parque Marítimo César Manrique de Tenerife; y el día 22 en el Anexo Estadio de Gran Canaria de Las Palmas.

El repertorio, según ha explicado, tratará de dar cuenta de las distintas fases por las que ha pasado durante su carrera y ha elegido temas que, además, demuestren la sonoridad de la banda Roberto Delgado & Orquesta que le acompaña.

Al ser consultado por la situación del sector musical y por las oportunidades de las plataformas digitales tras la caída de las ventas de discos, el artista ha explicado que, a su juicio, "todo ha cambiado para siempre, nada va a volver a ser como fue".

"Sobre Spotify y Apple... seguimos teniendo el mismo problema los compositores --ha indicado--. Antes te explotaban las compañías disqueras y ahora te explota el mundo. Salimos de Guatemala a guatepeor".

Pese a ello, reconoce que es positivo que, al menos, ahora el músico "tiene el control sobre su producto" en lugar de depender de firmar un contrato con una discográfica. Aún así, según sostiene, a menos que uno sea Daddy Yankee "y tenga 100 millones de bits", solamente tiene sentido sacar un disco "como paleta de introducción o para que te contraten", no para ganar dinero, aunque "hay retorno". "Si uno tiene 100 millones de bits, es como sacar un mal disco en China, que debe vender como 20 millones. Te va bien", ha bromeado.

Aún así, ha recordado que, en casos como el suyo, se puede ganar la vida "si no se tienen gastos ridículos". "Estoy mucho mejor que mi madre que murió sin ganar jamás lo que yo gano hoy. Hay gente que trabaja muy muy duro y que no está en la posición en la que yo estoy", ha reconocido.

"LA SALSA NO VA A DESAPARECER"

En cuanto al estado actual de la música salsa y de otros géneros latinoamericanos, y a la pregunta sobre si el reguetón "está desplazándolos", Blades se ha mostrado convencido de que la salsa "no va a desaparecer" y ha señalado que "hay bandas de salsa por todo el mundo", incluso en países como Israel o Letonia.

"Por ejemplo, el hecho de que las orquestas de swing no existan hoy, su falta de representación o en los medios públicos no quiere decir que a nadie la gusta, que nadie lo compre o nadie lo escuche. Esto es como un péndulo. Luego llega una nueva generación y redescubre el género tal. Lo mismo pasa con la literatura", ha explicado, aunque ha cuestionado que el reguetón perviva de la forma que lo han hecho otros estilos musicales. "Ya veremos si el reguetón sobrevive lo que han sobrevivido Machito y Tito Puentes. Que es lo que yo pienso de los tatuajes: va a ser interesante ver esos tatuajes en las abuelitas de 80".

HOMENAJE Y ANÉCDOTAS DE GARCÍA MÁRQUEZ, 'GABO'

Por otra parte, al hilo de la conmemoración de los 50 años de la publicación de 'Cien años de Soledad', Blades ha contado que fue mantuvo una relación personal con Gabriel García Márquez, 'Gabo', desde antes de que se popularizara al ganar el Premio Nobel de Literatura y ha explicado que, para él, 'Relato de un náufrago' fue una de sus mejores obras.

"El reportaje de 'Relato de un náufrago' tuvo un impacto tremendo y yo creo que incluso fue un factor para provocar la salida de Rojas Pinilla, que era el dictador en Colombia en ese momento. Gabriel al principio no quería porque ya se decía que el bote se había hundido por una tormenta, cuando en realidad se había hundido por el peso del contrabando. Siempre le dije que aquella era una de las cosas más grandes que había escrito", ha recordado.

Para el músico y escritor, el periodista y literato colombiano ejerció una influencia sobre él a la hora de escribir, que a su vez bebía de la influencia que Faulner tuvo sobre 'Gabo': "estuvo muy influido por Faulkner, en el sentido de que Faulkner crea ese lugar mágico donde se desarrollan las cosas; Gabriel creó Macondo y yo creé Hispanía, donde ocurre todo lo que es mi música".

Además, ha relatado que hace "unos dos años" regresó a Colombia para ofrecer un concierto y "recibió un regalo de García Márquez", pese a que llevaba ya tiempo muerto. Se trataba de un regalo que el escritor había encomendado entregar a una persona que viajaba a Nueva York, creyendo que Blades estaría ahí, y al no encontrarle regresó a Colombia con él hasta entregárselo años más tarde.

El regalo era, según explica, una copia de 'El coronel no tiene quién le escriba' firmado por 'Gabo' y con una dedicatoria: "A Rubén, el escritor de canciones".

"Me dio la risa porque eso cae tanto dentro del realismo mágico, recibir un regalo de alguien que ha muerto... Eso es típico de García Márquez", ha explicado el músico, que señala que entonces comprendió por qué el escritor se había negado en vida a dedicarle un libro cuando se lo pidió alegando que "botaba" los regalos de los amigos.

PROYECCIÓN POLÍTICA

Durante la presentación de la gira de despedida, el artista ha sido preguntado también por sus objetivos políticos, dado que anteriormente había señalado la idea de presentarse a las Elecciones Presidenciales de Panamá en 2019, tras haber quedado en tercer lugar en los comicios de 1994 con el Movimiento Papa Egoró fundado por él.

Blades, quien fue ministro de Turismo en el país entre 2004 y 2009, ha afirmado que "sí regresaría" a la política pero que su candidatura en 2019 dependerá de varios factores: "presentar una idea y un proyecto que tenga sentido, las limitaciones que tiene ir como independiente y ver también qué apoyos voy a tener, porque no se trata de llegar a la presidencia por llegar", ha especificado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que la política tiene una capacidad real para provocar cambios en el país, pese a que cuando llegó al ministerio "no estaba seguro de ello". "Mi experiencia en los cinco años de servicio público fue buena. Salí creyendo que efectivamente se puede resolver problemas", ha explicado, aunque precisa que para presentarse ha de tener indicios de que es posible lograr el apoyo suficiente para impulsar cambios.

"Quizás ahora, con la existencia de redes sociales que nos permiten llegar a una cantidad tremenda de personas y la desconfianza nacional hacia los partidos tradicionales, todo indica la posibilidad de una mejor acogida a un candidato o candidata independiente. Eso no quiere decir que yo vaya a participar, pero si me preguntan si existe la posibilidad digo que sí", ha concluido.