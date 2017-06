EL ESCRITOR CIEGO ERNESTO URÍA FIRMARÁ EL DOMINGO ‘CUATRO TINTAS DEL AIRE’ EN LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Etiquetas

El escritor ciego Ernesto Uría estará el próximo domingo en la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares de su último libro de poemas, ‘Cuatro tintas del aire’, editado por Cuadernos del Laberinto con la aportación del programa de Ayudas para Iniciativas Culturales de la ONCE del presente año.Uría firmará sus obras en la caseta de la propia editorial, la número 242, entre las 20.00 y las 21.30 horas. "La obra es una inmersión intrépida y sincera en la condición amorosa del hombre, reinventando como en una poesía nueva las estancias del Deseo y la nostalgia, el placer y la queja, la caricia y el ¡ay!, la sensualidad de los cuerpos, la necesidad y la querencia del otro", señala la ONCE en un comunicado.El poemario está dividido en cuatro partes o cuatro estaciones, que, mediante el heptasílabo y una voz común se unen creando el sentido de un viaje, como un cancionero que fluye humano y múltiple que va un poeta-paisajista que dibuja la unión de los amantes, la entrega, el jardín y la cruz, a un yo poético lleno de premura, de sed, de añoranza de la piel. En la cuarta sección del libro, se redime a un canto bello y sabio, que a través del símbolo y la fórmula del agua inunda de erotismo, de calma y arrojo, de pena y de cielo.Donostiarra de nacimiento y origen (1956), Ernesto Uría Izco es afiliado a la ONCE desde 1986, donde ha desempeñado diversos puestos técnicos o directivos. En su faceta literaria, en los últimos tiempos ha publicado el libro de poemas ‘Brincando en el paladar’ (2008), el libro de relatos ‘Ficciones y aflicciones’ (2010), y ha formado parte del libro ‘Tú por tus sueños’ (2012), con el relato ‘Isla Negra’. En 2013, publicó su segundo poemario ‘Caricia y cruz’.