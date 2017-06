David Delfín, las redes sociales y el mundo de la moda lloran su muerte

Etiquetas

David Delfín nos dejaba anoche tras una dura batalla contra el cáncer. El diseñador malagueño, estuvo acompañado por familiares y amigos hasta el último momento. Y es que el diseñador consiguió conquistar el corazón de todos.

Por ello, tanto su familia como los miles de amigos que David tiene, han querido rendirle su particular y cariñoso homenaje, con mensajes de amor y recuerdo por redes sociales al diseñador.

Colegas de profesión, amigos, gente del mundo del espectáculo... Nadie ha querido perder la oportunidad de recordar a un grande la moda que consiguió poner su nombre en lo más alto casi nada más empezar en este mundo.

Las redes sociales no han parado de volcarse con el diseñador malagueño y con el hastag #Daviddelfinforever, no hay nadie que no haya querido dedicarle unas palabras de amor y cariño al diseñador para darle su último adiós.

EL DISEÑADOR DE MODA, ROBERTO VERINO Y LA ESTILISTA CRISTINA RODRÍGUEZ SE VUELCAN EN LAS REDES CON DAVID DELFÍN

"Hasta siempre David, vayas donde vayas seguirás sorprendiendo y emocionando con tu ingenio", de esta manera despedía Roberto Verino a su colega de profesión, David Delfín.

Y es que el diseñador siempre se ha visto arropado por sus colegas y han reconocido su trabajo. La estilista Cristina Rodríguez, amante de la boda y con cosas en común con el diseñador ha querido también recordarle en redes sociales: "Muy triste por la gran pérdida de un genio. Todo mi apoyo para sus familiares y amigos".

LOS PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HAN RECORDADO AL DISEÑADOR POR SUS REDES

Los medios de comunicación también se han volcado con los familiares de David Delfín y han querido recordarle por como era: valiente, luchador, despierto y con ganas de hacer grandes cosas y dejar su huella para los posteridad.

Y vaya que si lo ha hecho. Pero no por lo que algunas pueden pensar, no por su lucha contra esta dura enfermedad. Sino porque supo ver la moda de la forma más polémica y llamativa que se le ocurrió, pasando de boca en boca, aunque fuera por un escándalo.

La periodista Ana Rosa Quintana ha recordado: "Un buen amigo, un gran profesional, una pena". El twitter oficial de la Mercedes Benz Fashion Week, donde el diseñador se ha sentido como en casa también ha querido recordarle por lo que era: "¡Profunda tristeza por la perdida de David Delfín. La moda española y su pasarela pierden a uno de sus grandes. Siempre en nuestro corazón!"

LOS ARTISTAS NO HAN SIDO MENOS Y TAMBIÉN HAN TENIDO BONITAS PALABRAS PARA DAVID DELFÍN

Santiago Segura, Paco León, Antonio Banderas o Angy Fernández son solo algunos de los actores españoles que han querido recordar a un amigo por su valentía. El diseñador dejó una huella imborrable en el corazón de cada uno de ellos.

"Conocí a David Delfín cuando se ganaba la vida poniendo copas, siempre me alegró su triunfo en el mundo de la moda. Muy apenado por su muerte". Así destacaba el actor Santiago Segura la humildad de David.

Angy Fernández lo hacía con una imagen del diseñador con su gran amga Bimba Bosé, que también falleció hace unos meses por un cáncer de mama: "DEP David Delfín... Mi más sentido pésame... Buen viaje..."

Y es que no solo en España le recuerdan sino que desde la Fashion Week de Miami hay un huequito en el alma de todos ellos para David, como el mensaje de Antonio Banderas: "Toda la Miami Fashion Week llora la muerte del diseñador malagueño David Delfín. Hasta siempre paisano. DEP".

SU GRAN AMIGA ALASKA, TAMBIÉN RECUERDA A SU AMIGO

David Delfín siempre estuvo muy unido a la cantante Alaska y a su pareja Mario Vaquerizo. Ambos han querido recordarle con mensajes sinceros y enternecedores por sus redes sociales.

Mario subía a su Instagram una imagen con el malagueño dandose un pico en la boca con un mensaje breve pero muy real: "Te quiero. Siempre". Y es que a veces sobran las palabras e igual ha sido el mensaje de Alaska en Instagram: "Así te recordaré siempre". Un bonito mensaje acompañado de una foto de los dos, muy felices.

PERSONAJES DEL MUNDO DEL CORAZÓN COMO PAULA ECHEVARRÍA O BELÉN ESTEBAN SE HAN DESECHO EN HALAGOS AL DISEÑADOR

Paula Echevarría, la actriz de Veltet, siempre muy pendiente de la moda y las últimas tendencias también ha querido recordar al diseñador por su aportación a la moda española y su lucha por la vida: "Que pena tan grande David... Pero que alegría haberte conocido y disfrutado aunque fuera un poco... ¡Qué tío tan estupendo! Descansa en paz cariño... Aquí se te echará de menos..."

La 'Princesa del Pueblo', Belén Esteban, no ha querido ser menos y se ha unido al particular homenaje en redes: "Gracias amigo David Delfín por ser tan maravilloso conmigo, te echaré tanto de menos".