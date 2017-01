Hello Kitty regresa de la mano de María Escoté

Etiquetas

¡Hello Kitty vuelve pisando fuerte! La diseñadora María Escoté une fuerzas en una campaña cápsula con la gata más famosa del mundo entero. Color, diversión y buen rollo unen a la diseñadora española más aclamada en China y Japón y a la gata convertida en icono en el mundo entero.

HELLOKITTYxMARIAESCOTÉ es una representación del universo colorista del famoso personaje a través de la visión de la diseñadora. Una optimista inspiración que se verá reflejada en varias prendas de edición limitada pensada para mujeres y hombres amigos del universo Kitty.

"Aún recuerdo la primera vez que la vi. Desde aquel momento supe que Hello Kitty iba a acompañarme el resto de mi vida. Curiosamente, a medida que he ido creciendo, Kitty y su universo, me han ido atrayendo cada vez más con su imaginario interminable" confiesa Escoté, que promete muchas sorpresas respecto a esta colaboración y asegura que le elección de las prendas va a resultar difícil para los amantes de Hello Kitty y el color.

La última colección de María 'Conchinchina' está inspirada en un viaje de la diseñadora a Oriente, donde ha conseguido hacerse su propio hueco por lo que esta colección apunta a convertirse en todo un éxito en el gran Asiático, donde Hello Kitty es uno de los iconos más ovacionados por las itgirls del otro lado del mundo.