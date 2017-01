Kiabi lanza un vestido nupcial'low cost' por 80 euros

Etiquetas

Victoria de Suecia viste habitualmente con vestidos de H&M en actos de noche, Olivia Palermo combina sus prendas de firma con otras de Zara y Mango y las cuentas de Instagram de las it girls del momento está repletas de outfits en los que muchas prendas no superan los 50 euros. Tenemos asumido que para vestir bien no hace falta gastarse un dineral, sin embargo, en los looks nupciales no es nada común.