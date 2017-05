Kourtney Kardashian vuelve a prohibir a Scott Disick ver a sus tres hijos en común

Etiquetas

Kourtney Kardashian regresaba este fin de semana a Estados Unidos después de pasar unos días en Cannes y la celebridad le ha leído nuevamente la cartilla a su expareja, que hasta ayer domingo, 28 de mayo, también se encontraba en Niza. El empresario, al que hemos visto en la costa francesa acompañado cada día por una joven, habría vuelto a las malas costumbres, situación que habría puesto en alerta a la mayor de los Kardashian que habría amenazado, por segunda vez, con no dejarle ver a sus hijos hasta que esté limpio de alcohol y drogas.

Según el portal TMZ, la hija de Kris Jenner no permitirá a Scott las visitas a sus tres hijos en común hasta que no haya abandonado los malos hábitos que acabaron con su relación en el pasado. En el año 2015, Kourtney declaró a su novio 'persona non grata' en su comunidad privada, para impedirle la entrada, medida que le alejó de sus pequeños durante un mes.

El entorno del agente inmobiliario ha hecho lo imposible porque este reconduzca su vida, pero ha sido en vano. Es más, se ha sabido que algunos amigos se pusieron en contacto con la hermana de Kim para que intermediara, pero Scott se negó a seguir sus consejos. La modelo desea que el que fuera su pareja durante seis años mantenga el contacto con Mason, Penelope y Reign, pero siente que ahora mismo es demasiado peligroso para los pequeños.

Scott llegó a Cannes el pasado 24 de mayo, días después de hacerlo Kourtney en compañía del modelo y exboxeador Younes Bendjima, junto a la actriz Bella Thorne, que menos de 24 horas después cogió un vuelo de regreso a casa tras de los flirteos de Disick con la diseñadora Chloe Bartoli. También fue captado por las cámaras con la modelo Ella Ross y el sábado, día de su 34 cumpleaños, con la blogger Maggie Petrova, para poner la guinda a su viaje por Europa el domingo con la jovencísima Sofia Richie.