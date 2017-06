La riñonera se convierte en el accesorio más 'chic' de las celebristies

Etiquetas

¡La riñonera está de moda! Ese hit de los míticos años 80' ha vuelto con mucha fuerza. Ahora, modelos internacionales o actrices de Hollywood no se han podido resistir a este must, como Kendall Jenner o Sarah Jessica Parker que lucen este accesorio con mucho estilo. ¿Quieres saber cómo? El año pasado esta tendencia se rescató ya para darle a nuestro look un toque diferente, personal y sobre todo muy pero que muy rockero. Y es que ahora las celebrities se atreven a combinarlo no solo con looks simples de calle sino que también con los más chics y sofisticados.