Los secretos de belleza de Karlie Kloss

Cuando Karlie Kloss pisó por primera vez una pasarela, la prensa la empezó a comparar con Claudia Schiffer. Ambas tenían unas piernas que parecían no tener fin, compartían cabello rubio, figura estilizada y párpados caídos tan característicos que hicieron famosa a la alemana. Con el paso del tiempo, se hizo se hueco en el mundo de la moda y se convirtió en una de las top models más aclamadas: ángel de Victoria's Secret, protagonista de infinidad de campañas y reina de las pasarelas.

Además de por su estilo, cuenta con una legión de seguidores que adoran sus looks beauty. ¿Y cómo consigue siempre estar así de perfectas? ¡Lo sabemos!

Un color de labios. Bien solamente con brillo, bien con un rojo muy potente, Karlie Kloss es una mujer de contrastes. "Yo diría que sobre todo en Nueva York, me gusta llevar los labios con mucho color", contó.

Su aliado contra los granos. Ni las top models se libran de los granos, sin embargo, su remedio para acabar con ellos no es de lo más recomendable. "Aunque mi madre me diga que no me toque los granos, lo hago".

Lo que hace antes de irse a dormir todas las noches. "Siempre me voy a la cama con la cara limpia. Ya puede ser un desfile, una sesión de fotos o una fiesta, siempre llevo la cara con una gran capa de maquillaje y me lo quito con agua micelar y un cepillo eléctrico especial para el rostro", contó.

Sus imprescindibles de belleza. Cuando los fotógrafos la pillan por la calle, apenas se aprecia el maquillaje, ¿será que no lleva? "Si tengo que ir a clase, a comer con alguna amiga o el trabajo, solo me pongo un poco de máscara de pestañas, BB cream, un poco de corrector donde lo necesite y perfume", confesó.

Un perfume. Su mejor complemento es su perfume. Imagen de la nueva fragancia de Carolina Herrera, a la modelo le encantan los perfumes, sobre todo los que son diferentes. "El perfume es el complemento más poderoso", dijo.

Su rutina de ejercicio. "Me gusta hacer cualquier ejercicio que tenga que ver con la fuerza y las repeticiones", dijo, así que como muestra habitualmente en su Instagram hace pesas, cardio y muchos estiramientos.