The Gift, Bambikina, Inuit, Juan Zelada y Playa Cuberris cierran el cartel del Festival Gigante 2017

El Festival Gigante 2017, que se celebrará en Guadalajara los días 1 y 2 de septiembre, cierra su cartel con The Gift como último gran plato fuerte.

Junto a la banda portuguesa, se apuntan también a los dos días de música en el Estadio Fuente de la Niña alcarreño Bambikina, Inuit, Juan Zelada y Playa Cuberris.

La banda portuguesa más internacional, The Gift, llega al Gigante, único festival confirmado en España hasta la fecha, para presentar su recién estrenado disco Altar, en el que cuenta con la producción del prestigioso Brian Eno.

Juan Zelada también llegará con nuevo disco al festival, titulado Be Somebody. Este artista ha recibido un premio de manos del mismísimo Paul Mccartney, ha teloneado a Amy Winehouse y ha girado sin parar desde el lanzamiento de Back on Track, compartiendo escenario con artistas como Eli Paperboy Reed o Delorentos.

Bambikina es folk ecléctico y rock americano en español aderezado con sonidos tex-mex. Ambientes místicos y atmósferas envolventes arropando letras que siempre cuentan una historia a través de la cálida voz de Esther Méndez.

Inuit es una banda con un estilo fresco y con arreglos muy cuidados, que se mueve como pez en el agua entre el rock, el pop y el indie, aunque beben de otras fuentes sin ningún pudor.

Playa Cuberris, un nuevo concepto musical cuyo estilo definen con desenfado como 'rock playa', recibe diversas influencias musicales, aunando melodías pegadizas con unas letras profundas y un inherente concepto del buen rollo.

Estos nuevos artistas se suman a los ya anunciados anteriormente Love of Lesbian, Nada Surf, Fuel Fandango, Iván Ferreiro, Coque Malla, Lichis, León Benavente, Niños Mutantes, Alex O'Dogherty, Depedro, Los Punsetes, Idealipsticks y Los Coronas.

También pasarán por Guadalajara Julián Maeso, Shinova, Embusteros, Kokoscha, Última Experiencia, El Imperio del Perro, Tailor for Penguin, Julieta 21, Desvariados, Canal 69, Noise Box, Lucas Colman, Left4Ever, Fonal, Yo Estratosférico y Superframe Vdj.

Próximamente se confirmarán la distribución por días y horarios de cada actuación. Desde este jueves los abonos tienen un precio de 39 euros y pueden comprarse en concertados.com.