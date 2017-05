Drake pulveriza el récord de Adele en los Billboard y arrasa con 13 galardones

Etiquetas

Drake fue el protagonista absoluto de los premios Billboard al ganar la mayoría de los premios 'Billboard Music Awards' de una tacada, superando el récord de 12 victorias de Adele. El rapero de 30 años se llevó a casa 13 de los 22 premios para los que fue nominado en el show, celebrado en el T-Mobile Arena el domingo 21 de mayo en Las Vegas.

Durante su discurso final, el exnovio de Rihanna, considerado el Artista del Año (Top Artist), bromeó con el hecho de que la británica podría relevarle en el futuro con otro récord de éxito. El músico hizo que todo su equipo subiera al escenario, incluyendo a su papá, un hombre con traje morado. El canadiense de 30 años ganó diez premios antes de que el show comenzara y luego se hizo tres galardones más durante la transmisión.

Entre lo más comentado estuvo también el piropo que le dedicó a Vanessa Hudgens, encargada de presentar la categoría Hot Album Top 200. "Es una locura que todos estamos aquí en la tierra por un tiempo limitado y tenemos que mostrar amor mientras estamos aquí. Así que esta noche, quiero decir, Vanessa Hudgens, luces increíblemente guapa hoy", le dijo el cantante a la novia de Austin Butler, que se encuentra en Nueva Zelanda grabando una nueva temporada de The Shannara Chronicles.

La respuesta de la californiana de 28 años llegó un poco más tarde en el show: "Esta noche voy a ir al MGM Grand para la fiesta que Drake dará en el club nocturno de Hakkasan", bromeó la actriz, que le buscó entre la audiencia con la mirada para preguntarle si estaba invitada.

Cher volvió al escenario 15 años después

Otra de las estrellas de la fiesta de la música fue Cher, reconocida con el premio Icono y que a sus 70 años presumió de su increíble figura. La superestrella, que no actuaba en los premios desde hacía 15 años, cantó en el escenario dos de sus temas más legendarois: 'Believe' y 'If I Could Turn Back Time'.

Cherilyn Sarkisian, su nombre real, arrancó su actuación con un estilismo realizado con cuerdas de pedrería que dejaba toda su anatomía al descubierto, con una peluca de color blanco con las puntas en color morado. Durante la emisión de un montaje en el que se mostraban los momentos culminantes de su carrera, la ganadora de un Oscar se puso uno de sus trajes negros clásicos de transparencias con una peluca negra gigante.

Recuerdos para 'My heart will go on'

Sin duda, uno de los momentazos de la noche llegó en la conmemoración de los 20 años de 'My Heart Will Go On', la canción que lanzó al estrellato internacional a la canadiense Celine Dion. La cantante, con un vestido blanco de mangas imposibles firmado por Stephan Rolland, dejó mudos a los presentes con su actuación y se mostró especialmente emocionada con la ovación que recibió de los presentes.

Lágrimas por Chris Cornell

El pasado 17 de mayo, el mundo de la música perdió a una de sus mejores voces, Chris Cornell. El guitarrista y vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, fue recordado por Dan Reynolds, líder de Imagine Dragons. "Chris Cornell, un innovador, un arquitecto musical, un pionero, un prolífico compositor, un filántropo", señaló el cantante de 29 años. "Ahora que Chris se ha ido, su legado permanecerá. Mostramos nuestros respetos y amor a su familia", añadió Reynolds, que además pidió un minuto de silencio que fue consensuado por todos los presentes en el T-Mobile Arena.

Lo nuevo de Miley Cyrus ve la luz

También fue especialmente emotiva la presentación en directo de 'Malibú' por parte de Miley Cyrus. La cantante de 24 años, que fue presentada por su hermana, Noah, y su padre, Billy Ray Cyrus, no pudo contener las lágrimas durante la actuación. Vestida con un 'look' muy casual -compuesto por unos pantalones corto, una blusa que dejaba sus hombros y parte de su vientre al aire y botas, la novia de Liam Hemsworth no pudo contener las lágrimas al final del primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico, provocando el aplauso unánime de los presentes.

Nicki Minaj fue la encargada de inaugurar las actuaciones en directo de la gala. La rapera interpretó un medley de nueve minutos, que incluyó algunos de sus mayores hits: 'No Fraudes', 'Swalla' y 'Regret In Your Tears', acompañada por Lily Wayne y Jason Derulo.

Beyoncé también presumió de premio

Aunque Drake acaparó la mayoría de los premios, hubo otros artistas que se llevaron parte del pastel, como Beyoncé, que celebraba este pasado fin de semana su babyshower y estuvo ausente de la ceremonia ante el avanzado estado de gestación de sus gemelos. La reina del R&B obtuvo cinco trofeos; el dúo Twenty One Pilots, cuatro, y The Chainsmokers, una de las grandes sorpresas del 2016, obtuvo tres reconocimientos, incluidos Top Hoy 100 Songs y Top Collaboration con Halsey).