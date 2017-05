Dani Martín debuta en el Teatro Cervantes con todas las entradas vendidas

Etiquetas

Dani Martín debuta este domingo 28 de mayo en el Teatro Cervantes de Málaga con un repertorio "contundente" y una estética de 'ring' de boxeo para el que están todas las entradas vendidas. El exlíder de El Canto del Loco se enfundará los guantes para presentar 'La montaña rusa', un nuevo álbum de corte autobiográfico que retrata los vaivenes de la vida, sobre todo en el amor, y que poco después de su reciente lanzamiento alcanzó el número uno de ventas.

El cantante acude a Málaga acompañado por su banda, con Coki Giménez a la batería, Candy Caramelo al bajo, Roberto Lavella y Paco Salazar a cargo de las guitarras e Iñaki García en el piano y teclados.

"Entiendo la vida como andar sobre una cuerda floja. Es compleja, y nada en ella dura para siempre. La estabilidad en el amor requiere mucha paciencia y generosidad y, en el momento vital en el que nos encontramos en el planeta, eso es muy difícil que suceda", ha dicho el cantante sobre su nuevo álbum.

Dani Martín desnuda sus emociones en 'La montaña rusa', un álbum grabado en los estudios londinenses Abbey Road, editado el pasado mes de septiembre por Sony Music y en el que recupera un toque rockero y acelerado tras dos trabajos de corte más melódico. "Hacía como seis años que no me salía una canción en el que las guitarras fuesen las protagonistas, pero me he reencontrado con esa energía de forma natural", ha explicado Martín en una reciente entrevista.

El disco habla "de dos asaltos o dos combates, donde el rol cambia para el protagonista", y se abre con un sencillo, 'Las ganas', en el que canta: "¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos más? Se las llevaron nuestras ganas de querer volar".

El ganador del premio Ondas al Artista del Año pisa por primera vez el escenario del Teatro Cervantes para cantar ese tema y el resto del repertorio de 'La montaña rusa', 12 canciones de amor y desamor en las que el dolor campa a sus anchas.

Como dice él, "ese dolor que provocan las rupturas sentimentales y que deja las heridas más difíciles de cicatrizar: las que no se ven y no requieren puntos de sutura, pero en las que también hay rabia, pasión, alegría y esperanza, que conforman un todo y que hay que entender como tal".

En cualquier caso, contenidos "absolutamente autobiográficos", ha asegurado. Sólo uno de los temas no lleva su firma, 'Madrid, Madrid, Madrid'. "No me gusta cantar canciones de otros pero tengo una admiración a Leiva que me puede", ha admitido.

Dani Martín es uno de los músicos --autor, compositor e intérprete-- más populares de los últimos 15 años en España. Sus canciones marcaron a una generación durante toda la década (2000-2010) en la que estuvo al frente del exitoso grupo de pop-rock El Canto del Loco, una banda que batió innumerables registros.

Tras más de dos millones de discos vendidos --seis álbumes de estudio, varios directos, DVD y una película de gran éxito--, récords de venta de entradas, giras de más de 300 conciertos en un año, el hito de llenar tres noches consecutivas la plaza de toros de Las Ventas e infinidad de premios --40 Principales, Ondas, Premio de la Música, MTV, etcétera--, la banda puso punto final de manera indefinida a su trayectoria tras el lanzamiento en 2010 de 'Radio La Colifata presenta El Canto del Loco'.

En octubre de 2010, Dani Martín publicó 'Pequeño', un primer disco en solitario con el que alcanzaría el triple disco de platino. En septiembre de 2013 editó 'Dani Martín', segundo trabajo de su carrera como solista, de forma simultánea en España y América, y en octubre de 2014 lanzó 'Mi Teatro', disco en directo grabado durante las dos noches de concierto en el Palacio de Deportes de Madrid. Su nueva colección de canciones, 'La montaña rusa', entró directa al número uno de los discos más vendidos de España desde su publicación el pasado mes de septiembre.