Espacio Caótico acoge, este sábado, la presentación Atardecer en Waterloo, la historia definitiva de los Kinks

La obra, escrita por el periodista Manuel Recio y el experto Iñaki García, cuenta con una introducción exclusiva de Dave Davies, fundador de la banda, y prólogo del Gran Wyoming

Espacio Caótica acoge, este sábado de la mano del crítico literario Fran G. Matute, la presentación de 'Atardecer en Waterloo, la historia definitiva de los Kinks'. La obra, publicada por Sílex Ediciones, es "la historia más completa, exhaustiva, rigurosa y pasional" editada en España sobre el grupo musical inglés.

Escrita por el periodista Manuel Recio y el experto Iñaki García, cuenta con una introducción exclusiva para el lector hispano de Dave Davies, fundador y guitarrista de la banda; un prólogo del Gran Wyoming y una discografía comentada de Luis Lapuente.

De esta forma y tras una minuciosa revisión bibliográfica, más de dos años de trabajo y a través de entrevistas directas a diferentes miembros de la banda y protagonistas relacionados como managers, fotógrafos o periodistas, 'Atardecer en Waterloo' se sumerge en la apasionante, contradictoria y accidentada biografía del grupo.

En sus 784 páginas, el libro traza un recorrido por la trayectoria de Los Kinks, desde sus inicios a principios de los 60 en el barrio londinense de Muswell Hill, hasta su disolución en 1997, sin olvidar los años posteriores donde Ray y Dave Davies han seguido en activo en solitario.

La obra explica, en un estilo literario y emocional, el origen de canciones tan emblemáticas como 'You really got me', 'Sunny afternoon', 'Waterloo sunset' o 'Lola', entre otras muchas.

También analiza la gestación de todos los discos de los Kinks así como de los hitos más importantes que marcaron su carrera: la creación del riff de 'You really got me', la prohibición de tocar en Estados Unidos, la coronación de Ray Davies como gran cronista social inglés, las peleas internas, los constantes cambios de formación, la época de las ópera-rock o el éxito masivo en América en la década de los 80.

'Atardecer en Waterloo' reivindica el legado de los Kinks y pone en perspectiva su amplia discografía en la historia del rock para acercarla tanto al lector fan como al que ha pasado por su música de forma más circunstancial. Al mismo tiempo detalla el contexto histórico, social y personal en el que evolucionó la banda.

Así como muchos de sus hallazgos musicales; el sonido de guitarra distorsionada, los álbumes conceptuales, o la introducción de la música hindú en el pop, tuvieron eco en sus contemporáneos como Beatles, Rolling Stones o Who así como generaciones venideras que aún les siguen venerando. David Bowie llegó a confesar, "no hay ninguna canción de los Kinks que no me guste" o el reciente Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan admitió, "siempre he sido fan de Ray Davies, es un genio. You really got me fue algo nuevo y diferente, algo que nunca se había hecho antes".

LOS KINKS EN ESPAÑA

Aparte de los 20 capítulos dedicados a la historia del grupo, el libro dedica un apartado especial de casi 100 páginas a profundizar en la relación de los Kinks con España. Testimonios inéditos de promotores, músicos, fans y periodistas que vivieron esas citas desenmascaran por ejemplo la controvertida visita del grupo al Madrid franquista de 1966 o recuerdan la exitosa gira que hicieron en 1986 por varias ciudades españolas, Sevilla entre ellas.

El libro incluye 27 fotografías, muchas de ellas inéditas, sobre todas las etapas del grupo y las giras por España, con atención especial a su primera visita en 1966.