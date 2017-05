España, en último lugar en las apuestas para Eurovisión, según Sportium

Etiquetas

España ocupa la última posición en las apuestas para el festival de Eurovisión 2017 que se celebrará este sábado 13 de mayo en Kiev, según la casa de apuestas Sportium. Mientras, Italia se coloca como favorita para ganar el certamen.

En concreto, la victoria del candidato español, Manel Navarro, que competirá con la canción 'Do it for your lover', se paga a 151 euros por cada euro apostado, colocándose en último lugar.

Mientras, el representante de Italia, Francesco Gabbani, con su tema Occidentali's Karma, se sitúa como el favorito para ganar el certamen este año y su victoria se paga con 1,57 euros por cada euro jugado. Le siguen Bulgaria, Suiza, Bélgica y Portugal.

Por otro lado, entre los menos votados se encuentran junto a España, Alemania y Croacia, seguidas por Finlandia y Ucrania, según informa la casa de apuestas.