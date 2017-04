PINK FLOYD DA NOMBRE A UN CAMARÓN QUE PUEDE ATURDIR O MATAR PECES CON SU RUIDO

Etiquetas

La banda de rock Pink Floyd ha inspirado el nombre de una nueva especie de camarón pistola con una pinza rosada que es capaz de generar tanto ruido como para aturdir o incluso matar a un pez pequeño, según un artículo publicado este miércoles en la revista ‘Zootaxa’ por investigadores de Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.Esa especie de camarón pistola con pinza de colores llamativos, descubierta en la costa del Pacífico de Panamá, ha sido descrita como ‘Synalpheus pinkfloydi’, ya que Pink Floyd es la banda de rock favorita de los investigadores. El trabajo está firmado por Sammy De Grave, del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford (Reino Unido); Arthur Anker, de la Universidad Federal de Goiás (Brasil), y Kristin Hultgren, de la Universidad de Seattle (Estados Unidos)."He estado escuchando a Floyd desde que 'The Wall' fue lanzado en 1979, cuando tenía 14 años, y los he visto tocar en vivo varias veces desde entonces, incluyendo el concierto de Hyde Park para Live 8 en 2005. La descripción de esta nueva especie de camarón pistola fue la oportunidad perfecta para dar finalmente un guiño a mi banda favorita", explica De Grave.Por su parte, Anker, autor principal del estudio, indica: “A menudo pongo Pink Floyd como música de fondo mientras estoy trabajando, pero ahora la banda y mi trabajo se han combinado felizmente en la literatura científica”.ESTALLIDO CON SONIDO MORTALAl igual que las buenas bandas de rock, los camarones pistola son capaces de generar cantidades sustanciales de energía sónica. Al cerrar su pinza a una gran velocidad, crea una burbuja de cavitación de alta presión cuyo estallido es lo suficientemente fuerte como para aturdir e incluso matar a un pez pequeño.‘Synalpheus pinkfloydi’ no es el único camarón pistola con una garra tan espeluznante. Hay una especie similar: el ‘Synalpheus antillensis’, descrita científicamente en 1909 y que se encuentra en el Atlántico occidental, incluyendo el lado caribeño de Panamá. Pero los investigadores indican que las dos especies tienen una considerable divergencia genética, por lo que han otorgado a ‘Synalpheus pinkfloydi’ el estatus de nueva especie.Los animales aparecen con frecuencia en el catálogo de Pink Floyd. De hecho, el álbum ‘Animals’, de 1977, incluye canciones dedicadas a cerdos, ovejas y perros, que representan rangos sociales tomados del libro ‘La rebelión en la granja’, de George Orwell. Además, el trabajo ‘Ummagumma’ (1969) tiene otra canción dedicada a animales e inspiró a un equipo de biólogos a nombrar una libélula como ‘Umma gumma’. Hasta ahora, no había ningún crustáceo que honrara a la banda británica.