Fundación Unicaja inicia el sábado en Ronda el Ciclo Matinées en los Museos con 'Tangos del Arrabal'

La Fundación Unicaja iniciará este sábado, 13 de mayo, el Ciclo Matinées en los Museos, que ofrecerá nueve conciertos. El primero de ellos tendrá como escenario el Museo Unicaja Joaquín Peinado de Ronda (Málaga) y correrá a cargo de Graciela Yuste y Mariano González Birqui, que interpretarán 'Tangos del Arrabal'.

Tango, jazz, blues, swing, música de guitarra española y villancicos y canciones de Navidad en inglés serán los protagonistas del Ciclo Matinées en los Museos, que tendrá lugar hasta el próximo mes de diciembre, según han informado desde la entidad a través de un comunicado.

El concierto del próximo sábado en el Museo Unicaja Joaquín Peinado comenzará a las 12.00 horas y, al igual que en el caso del resto de actuaciones, la entrada será gratuita hasta completar el aforo. El otro espacio en el que se podrá disfrutar de este ciclo es el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares (Muacp) de la capital malagueña.

La organización por parte de la Fundación Unicaja de este ciclo de conciertos de los sábados por la mañana se enmarca "en su interés por respaldar iniciativas culturales en su ámbito de actuación, especialmente en Málaga y su provincia", han precisado.

Además de la actuación 'Tangos del Arrabal', el Museo Unicaja Joaquín Peinado, ubicado en la plaza del Gigante, acogerá también los conciertos de Anachronic Quartet (10 de junio), Petiswing (30 de septiembre) y Samuel Diz (18 de noviembre), así como 'The Christmas Songs' (16 de diciembre).

Por su parte, en el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares, en la plaza Enrique García Herrera, número 4, de nuevo se ofrecerá el espectáculo 'Tangos del Arrabal' (27 de mayo) y también las actuaciones de Anachronic Quartet (17 de junio) y Petiswing (21 de octubre) y, para el periodo navideño, 'The Christmas Songs' (2 de diciembre).

PARTICIPANTES EN EL CICLO MATINÉES EN LOS MUSEOS

En cuanto a los participantes en el Ciclo Matinées en los Museos, Graciela Yuste, cantante y compositora porteña, y el bandoneonista Mariano González Birqui ofrecen 'Tangos del Arrabal', un concierto íntimo con los clásicos de este género, rememorando a los grandes músicos y poetas argentinos que lo han convertido en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La música que interpretan Graciela Yuste y Mariano González Birqui "llega al recodo más profundo del corazón de los espectadores", según han precisado, apuntando que "en cada palabra y en cada melodía la gente reconoce algún momento de su propia vida y asoma la emoción".

Anachronic Quartet, especializado en jazz tradicional, blues y swing, trata de llevar al escenario grandes temas del repertorio americano, tales como 'I've found a new baby', 'Puttin' on the Ritz', 'Ain't misbehavin' o 'I'm gonna sit right down, and write myself a letter'.

Por su parte, Petiswing es una banda malagueña de swing formada por un trío de voces femeninas en armonía cerrada, acompañadas de guitarra. Nació con estilos propios de los años 30 y 40 como homenaje a los grupos americanos y a las grandes cantantes españolas de jazz como Rina Celi o las Hermanas Rusell. En su repertorio se encuentran clásicos como 'Mr. Sandman', 'Hold Tight', 'Bei mir bist du schöen', 'In the mood' o 'Sing sing sing', o temas en castellano como 'Yo no me quiero casar' o 'Un día de esos'.

El guitarrista internacional, director artístico e investigador Samuel Diz recoge en 'Impresiones y paisajes, como el primer libro de Lorca' su trabajo de recuperación y conocimiento de la guitarra en la Generación del 27. Se trata de un crisol de composiciones que toman al poeta granadino como punto de encuentro de lo popular y lo erudito.

Finalmente, para Navidad, se ofrecerá 'The Christmas Songs', un concierto para toda la familia ameno y divertido en clave de swing, con un repertorio de villancicos británico-estadounidenses (Christmas carols).