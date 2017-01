Joe Jonas y la actriz Sophie Turner pasean juntos de la mano en Miami

Etiquetas

Una imagen vale más que mil palabras. El pasado viernes el cantante Joe Jonas y la actriz de Juego de Tronos, Sophie Turner se dejaron ver paseando juntos de la mano en Miami, en una actitud muy cariñosa lo que confirmaría que la relación entre ambos va viento en popa y a toda vela, como se suele decir. Y además, iban acompañados de uno de los hermanos del cantante, Nick Jonas, demostrando que la actriz ya está más que integrada en la familia.

Las imágenes no solo demuestran la buena relación que hay entre la familia del cantante y Sophie sino que la pareja no tiene reparos en mostrarse en actitud cariñosa en público como ya hicieran durante un concierto de Kings of Leon el pasado mes de noviembre, previo a la entrega de los premios MTV EMAS.

Sophie Turner y Joe Jonas comenzaban su relación este otoño y aunque hasta el momento ambos representantes no han afirmado ni desmentido lo que se puede apreciar en las fotografías, lo cierto es que estas imágenes coinciden con una publicación en el instagram de la actriz donde aparece el cantante disfrutando del viaje en Miami. Una vez más, las imágenes hablan por sí solas y dejan relucir que entre el cantante y la actriz hay más que una simple amistad.