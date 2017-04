Katy Perry se alejaría de la crítica social de 'Chaned To Th Rhythm' con su nuevo trabajo

Etiquetas

Con el lanzamiento de su segundo single, Katy Perry se ha dispuesto romper las pistas de baile. La cantante estadounidense publica en su Instagram un adelanto de 16 segundos de su nuevo sencillo, Bon Appétit, un tema muy discotequero que comparte con Ariana Grande. La ex de Orlando Bloom aparece en el vídeo con gafas y moviéndose al son del tema que se oye de fondo, salpicado de dibujos de comida y de un trébol. Por lo poco que conocemos de la letra, la artista se aleja un tanto del espíritu de denuncia política y social de 'Chaned To The Rhythm', para apostar, en un principio, por una letra más bien picante: 'Vengo recién salida del horno', dice en una de sus estrofas.