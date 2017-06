Marlango, Barei, The Gordini y Gurruchaga este fin de semana en el cierre de la Copa del Mundo de Vela

Etiquetas

La música será la protagonista del fin de semana en el escenario de Gamazo y el 'Village' de la Copa del Mundo de Vela, con un programa que incluirá los conciertos de grupos nacionales como Marlango, Gurruchaga, Barei, y los locales The Gordini y Go Music.

Cerca de una veintena de actividades sociales se sucederán durante el sábado y domingo para amenizar el frente marítimo y el cierre de este evento internacional.

Así, la actividad comenzará cada día a las 12.00 horas, momento en que se abrirán también las carpas comerciales y hosteleras, que prolongarán su apertura hasta la media noche.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, toda la jornada de mañana y a medida que vayan finalizando las distintas pruebas deportivas, el CEAR Príncipe Felipe acogerá la entrega de medallas a los ganadores de cada categoría, lo que se conoce como 'Wet ceremony', aunque la entrega de premios oficial será durante la clausura.

Mañana sábado, desde las 12.00 horas, tendrá lugar el espectáculo infantil 'Fantasía Disney' y la propuesta para el público familiar 'Summer Songs', y a las 12.30 horas, la Banda Municipal de Música de Santander ofrecerá un concierto de música clásica especialmente pensado para este acontecimiento deportivo y social.

Por la tarde, habrá ambientación musical y a las 19. 35 horas se subirá al escenario el grupo santanderino Go Music, con una propuesta en la que mezclará instrumentos electrónicos y tradicionales.

Chema Armengou, acompañado de distintos músicos, ofrecerá un directo activo y contundente para invitar a bailar a los asistentes en el que no faltarán momentos más neutros con géneros como el downtempo.

Por su parte Marlango, el grupo español de música pop con influencias del jazz y del blues liderado por Leonor Watling y Alejandro Pelayo, ha preparado un concierto en el que repasará toda su discografía: Automatic Imperfection, Selection, The electrical morning, Life in the Treehouse, Un día extraordinario y El Porvenir.

La programación del sábado se completará con la celebración de las pruebas para niños y mayores del II Trail Buscando Sonrisas, que recaudará fondos para los proyectos 'Vamos de paseo', una jornada de convivencia y ocio para personas mayores; y 'Humanizar las áreas pediátricas', con el objetivo de incluir nuevos elementos de juego en las zonas de pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

CEREMONIA DE CLAUSURA

La ceremonia de clausura de la final de la Copa del Mundo de Vela tendrá lugar el domingo, 11 de junio, a las 18.00 horas en el escenario de Gamazo, con la asistencia de autoridades, representantes de las entidades y empresas colaboradoras, regatistas y voluntarios.

Presentado por Jesús Mazón, incluirá los discursos institucionales y la ceremonia de entrega de los premios en las distintas categorías: 470 masculino, 470 femenino, Nacra17; 49er, 49er FX, RS:X masculino, RS:X femenino, Laser, Laser Radial, FINN y Kite Surf.

El acto estará amenizada por los conciertos de Barei, a las 19.00 horas; The Gordini, previsto para las 20.00 horas; y Gurruchaga, que actuará a partir de las 21.00 horas.

Bárbara Reyzábal González-Aller, más conocida como Barei, llega a Santander con el tema 'Say Yay!' con el que fue elegida como representante de España en el 61º Festival de la Canción de Eurovisión y otras canciones de sus álbumes 'Billete para no volver'o 'Throw the Dice'.

The Gordini, una de las bandas santanderinas más queridas y reconocidas, pondrá en escena un repertorio pensado para bailar, cantar temas inmortales y pasar un rato divertido.

Gurruchaga cerrará el programa musical de la Copa del Mundo de Vela con un espectáculo formado por sus canciones más conocidas, 'Lady Madonna', 'Revolution', 'Something', 'Twist and Shout' u 'Obladi Oblada', a modo de tributo a la banda que marcó un antes y un después en la historia de la música y en su propia carrera musical.

Las actividades sociales del domingo incluirán nuevos pases de los musicales 'Fantasía Disney' y 'Summer Songs'.

Toda la programación, tanto deportiva como social, de la Copa del Mundo de Vela está disponible para su consulta en el portal del Ayuntamiento de Santander http://santander.es/, en la web oficial de Turismo de Santander https://santanderspain.info/, en las oficinas de Turismo y en las distintas carpas del 'village'.

El programa social podrá variar en función de la meteorología.