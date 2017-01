El tema 'Momento crítico' de Rafa Artesero, uno de los 6 finalistas para Eurovisión

Etiquetas

El compositor residente en Ibiza, Rafa Artesero, ha conseguido que su canción 'Momento crítico' sea uno de los seis temas que pueden representar a España en el festival de Eurovisión 2017. Otra de sus composiciones, 'Esclava', interpretada por Nieves Hidalgo, también se clasificó en esta selección entre las 10 semifinalistas, aunque finalmente ha quedado fuera del proceso.

"Presenté estas dos canciones, una con Maika Barbero, y rápidamente RTVE no dio buenas señales de que podía ser una de las elegidas. 'Esclava' no pasó el último corte y lo curioso es que sobre la otra canción no podía decir nada", ha explicado a Europa Press.

El compositor ha señalado que el tema es "un rock con mucha fuerza y mucho ritmo y dicen que recuerda un poco al estilo de Héroes del Silencio". Asimismo, ha destacado de la intérprete su "voz impresionante" y "lo pegadiza que es la canción".

"Es un estilo que conozco bien", ha insistido. A mediados de febrero tendrá lugar la final española con seis participantes. "Estoy acostumbrado, pero siempre cuando sale una canción es algo muy emocionante y lo vivo con alegría e ilusión", ha dicho.

En cuanto a 'Esclava', Artesero ha recordado que gracias a los votos de los internautas, el tema superó una de las primeras fases de la selección, en la que competían 30 obras elegidas entre más de 300.

Esta balada no superó la posterior selección del jurado, que escogió un tema de entre las 10 canciones más votadas. La pieza seleccionada competirá ahora con las otras elegidas en la selección interna de RTVE, entre las que se encuentra 'Momento crítico'.

Artesero ha participado como compositor hasta en cuatro ocasiones en Eurovisión, representando también a otros países de Europa. "En 2006 empecé a moverme a nivel europeo porque el tema de la música en España está muy complicado", recordó recientemente.