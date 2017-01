Mónica Naranjo: "'Tu cara no me suena todavía' me parece un reto fantástico porque hay mucha gente con talento"

Etiquetas

El estreno del nuevo programa musical de Antena 3, Tu cara no me suena todavía, producido por Gestmusic llega con una buena noticia para los fans del antiguo formato del programa: ¡vuelve Mónica Naranjo! La cantante no pudo estar las últimas dos temporadas por incompatibilidad con su otra profesión: cantar. Ahora regresa al programa que tantas alegrías le ha dado, aunque se estrena en un programa donde los concursantes no serán famosos, sino artistas todavía desconocidos.

El nuevo programa constaría de 10 concursantes, todos anónimos, que elegirán a qué artista les gustaría interpretar y la canción. Tras la actuación, solo los cuatro afortunados que mejor interpreten su canción serán los elegidos de concursar en la gala final donde se elegirá al mejor.

Entre el jurado veremos a Ángel Llácer, Miki Nadal y Chenoa. Y la buena noticia es que vuelve a incorporarse al programa Mónica Naranjo, quien tenía buenísima relación con concursantes y jurado. Sin embargo, Lolita no podrá estar porque le coincide con la grabación de otro programa musical, No pierdas el compás, programa que se emitirá en los canales autonómicos de Andalucía, Castilla La Mancha y Aragón.

Mónica está encantada con su vuelta y se siente muy feliz. Además, el nuevo formato del programa le parece increíble. Y sus fans están de enhorabuena: por fin volveremos a ver a la artista reír a carcajadas, con sus ya míticos ataques de risa.

PREGUNTA: Después de unos años de ausencia, te estrenas en Tu cara no me suena todavía como jurado del programa...

MÓNICA NARANJO: Es un nuevo reto. Igual que empezamos con Tu cara me suena con famosos, ahora lo empezamos con anónimos y eso me ha encantado. Me parece un reto fantástico porque hay mucha gente con talento en nuestro país. En Tu cara no me suena todavía vamos a ver unas imitaciones únicas. Fíjate si me ha hecho ilusión este reto que estoy de gira en México y he partido la gira para poder estar en el programa. Yo siempre voy a estar a favor de los programas familiares porque son con los que yo crecí y eso mantiene unida a la familia.

P: ¿Qué diferencias vas a encontrar entre valorar a los famosos, a los que ya podías conocer anteriormente, y valorar a los anónimos?

M.N: Lo bueno que tiene cuando trabajas con celebrities es que son compañeros. Hay mucha más confianza y mano ancha aunque te puedes encontrar con el caso de mi amigo Santiago Segura que se enfadaba de verdad cuando se le valoraba mal, aunque se le pasaba rápido (risas). Tenemos que seguir siendo un programa familiar y en el que reina el buen humor y la misma energía. Con los anónimos vamos a hacer que se sientan como en casa, de eso se trata.

P: Cuando te han imitado en el programa, hemos notado que te da bastante pudor, ¿va a ocurrir lo mismo con los anónimos?

M.N: Espero que no me imiten (risas) porque cada vez que lo hacen me muero de vergüenza. Intento valorar lo positivo siempre, tanto cuando imitan a otro compañero como cuando me imitan a mí, aunque esto último es mucho más difícil de valorar. No sé qué decir y se me hace incómodo porque no soy objetiva.

P: Ya has compartido silla con Ángel Llàcer, pero es la primera vez que lo haces con Chenoa y con Miki Nadal, ¿qué destacas de cada uno?

M.N: Chenoa estuvo de invitada en la primera temporada y lo hizo de maravilla. Con ella siempre he tenido muy buen trato, es una gran compañera y siempre le he tenido mucha estima. Adoro a Miki, es maravilloso. Al que más manía le tengo es a Llàcer por todo el tiempo que hace que trabajamos juntos. Es mi ex marido televisivo y vamos a saco el uno con el otro. Espero que no me sienten a su lado (risas)

P: Has dicho que quieres que los anónimos se sientan como en casa, pero ¿vas a ser más dura con ellos que con las celebrities?

M.N: Cuando estoy con famosos soy muy estricta. Con los anónimos seré más técnica. También va a depender mucho de la química que tenga con los anónimos.

P: En más de una ocasión has dicho que hay voces que son inimitables, pero ¿qué imitaciones te gustaría ver sobre el escenario?

M.N: Hay muchísimos famosos a los que se les puede sacar mucha punta por su genialidad y singularidad escénica. En esta temporada, Esther Arroyo ha hecho unas imitaciones preciosas, me encantó la que hizo de 'La vie en rose' y lo hizo maravillosamente. Yo quiero ver una imitaciones a Sade, a Muse... hay muchos artistas que aún no se han tocado. El mundo de la música es muy amplio.

P: Acabas de mencionar a Esther Arroyo en 'Tu cara me suena' y, no queríamos acabar la entrevista sin preguntarte por tu favorito para ganar esta edición del programa

M.N: Blas Cantó. Es magnífico. Es brutal. Al trabajar en anteriores ediciones, sé el trabajo que hay detrás de una buena imitación. Las anteriores ganadoras de Tu cara me suena invertían muchas horas en lograr la perfección durante una semana, no es algo rápido. La imitación a Diana Navarro, que además es mi amiga y es única, fue brutal. Cuando vi esa actuación flipé. Blas es una bestia. Cuando lo he visto, no ha dejado nunca de sorprenderme.