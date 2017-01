Natalia Dicenta interpreta este domingo el jazz con 'Colours' en el Teatro Cervantes

Etiquetas

La actriz Natalia Dicenta interpreta este próximo domingo el jazz en el Teatro Cervantes con la presentación de 'Colours', su primer trabajo discográfico y lo que ella llama "la persecución de un sueño hecho realidad". Será a las 19.00 horas en el marco del 34 Festival de Teatro de Málaga.

'Colours' es un abanico de canciones de distintos estilos y épocas que incluye 'standards' de Ellington, Parter, Hardin y los Gershwin, bolero, blues o r&b. 'For once in my life', 'The way you look tonight', 'Funny (not much)', 'Fly to the moon', 'Summertime', 'Alma con alma' o 'La gloria eres tú' son algunos de los títulos que exigen un impresionante equilibrio vocal que resuelve "con maestría, mucho swing y mucha vida".

Una selección de canciones, ha señalado en declaraciones a Europa Press, "casi natural", fruto de aquellos títulos que la gente más le pedía y que como mujer y cantante más le motivaron para cantar e interpretar.

Ha expresado que su concierto es "un viaje, a seis nudos de media, una navegada muy suave, donde se disfruta tomando una copa, disfrutando de música en directo, mucho oxígeno alrededor y mucho aire, donde hay espacio para las emociones y para el buen ritmo", al tiempo que ha señalado: "soy la oferta original, única e irrepetible de este 34 Festival de Teatro de Málaga".

Como su propio nombre indica, ha dicho, "es una carta de presentación muy bonita y cuidada y meticulosamente producida donde hay para todos. Desde jazz en forma de swing y baladas hasta soul, homenajes al mundo del bolero, al pop. Un poco de todo, de ahí los colores", ha señalado en referencia a 'Colours'.

La artista, que lleva dedicándose a la canción desde 1998, ha indicado que "hubo un reclamo muy temprano, desde que yo empecé a cantar, de un disco", aunque ha apuntado que "las cosas llegan cuando tienen que llegar". Así esperó a tener cierta madurez para lanzar su primer trabajo, tratándose de una Natalia "que ya es toda una vocalista de jazz".

El disco vio la luz a finales de 2013, recorriendo todo el país, aunque conocerá Málaga por primera vez este domingo, en el Teatro Cervantes. "Tengo la experiencia ya de que la gente, durante el concierto, se lo pasa divinamente, que son muy felices, las emociones fluyen de arriba abajo del escenario", ha confesado.

"Si yo tengo algún talento como artista es el de comunicar", ha añadido. De hecho, sus dotes de actriz le ayudan como cantante a interpretar las canciones, explicando que todo confluye: "Yo soy intérprete, soy actriz y cantante, todo se mezcla dentro de mí. Somos dos en una". Las canciones, así, "son historias que contar", ha concluido, la artista, que estará acompañada por Vicente Borland al piano, Richie Ferrer al contrabajo y Antonio Calero a la batería.