Ya están a la venta las entradas para el concierto One Love Manchester de Ariana Grande

Etiquetas

Tal y como anunció hace unos días la cantante, Ariana Grande vuelve a Manchester, esta vez muy bien acompañada, para celebrar un concierto benéfico en honor a la víctimas del atentado que perpetrado por un terrorista en pleno concierto de la artista en la ciudad el pasado 22 de mayo.

Desde hace unos minutos las entradas están a la venta. El concierto, de lo más especial lleva por título One Love Manchester. Un concierto donde los artistas quieren dejar muy claro que el terror no puede ganar y que el miedo no detendrá a la música.

El 4 de junio Ariana Grande se volverá a subir al escenario acompañada Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That y Niall Horan, entre otros. El fin de este concierto es recaudar fondos para las víctimas y las familias afectadas por el terrible suceso ocurrido tras finalizar el concierto de la artista estadounidense de 23 años.

Además, el concierto será transmitido por BBC TV, BBC Radio y Capitol Radio Networks y también por internet a través de un medio digital global que será anunciado muy pronto para que nadie se lo pueda perder.