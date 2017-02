Rulo dará tres conciertos en una semana en tres salas diferentes de Madrid: "Hacer siempre lo mismo es un peñazo"

Etiquetas

Después de llenar La Riviera madrileña el pasado diciembre, Rulo y La Contrabanda anunciaron su regreso a la capital con un nuevo concierto que tendrá lugar en el WiZink Center el próximo 23 de marzo y cuyas entradas disponibles están a la venta ya desde hace semanas.

Hasta ahí, lo habitual en estos casos. Pero Rulo (nacido Raúl Gutiérrez Ánderez en Reinosa en 1979) no es un tipo que se conforme con lo que se considera habitual. Por eso, ahora anuncia otros dos recitales en Madrid para esa misma semana, con un toque diferente.

Y es que estas citas serán el 20 de marzo en la Sala Siroco y el día 21 en la Galileo Galilei, dos "templos" de la música en la ciudad en los que ofrecerá sus canciones en nuevos formatos, diferentes a la descarga rockera con la que está actualmente de gira presentando su último disco, El doble de tu mitad.

"Mi cabeza no para, estoy ya en 2024 con los proyectos que tengo en mente", bromea Rulo en declaraciones a Europa Press, para luego añadir: "Se agotó muy rápido La Riviera en diciembre y en mi oficina me propusieron dar un salto a un lugar un poco más grande, cosa que a mi me intranquiliza un poco, porque estoy muy cómodo en lugares como La Riviera".

En cualquier caso, Rulo aceptó el reto de actuar en el WiZink Center, pasando de un aforo de 1.800 a otro de 5.000 personas. "Pero les dije que a cambio se me había ocurrido esto, que es muy estimulante. Es un lío terrible, hemos tardado en presentarlo porque hemos estado un tiempo diseñándolo y buscando las salas. Ha sido muy laborioso", apunta.

Así, explica que han escogido "tres templos de la música en Madrid, tres formatos y tres repertorios, con solos siete u ocho canciones que coincidan". Y agrega: "Tela el curro musical que nos estamos pegando. En lugar de hacer eléctricos y punto, que ya lo teníamos preparadísimo, lo vamos a complicar".

SIROCO, GALILEO Y WIZINK

El primero de esta tanda de tres conciertos será el 20 de marzo en la Sala Siroco, como Rulo adelanta: "Lo vamos a convertir en un club con mesitas y velas, y salgo yo solo con voz, guitarra y piano. Para cien personas, todos sentaditos".

"Quiero sacar ese lado cantautor que tengo muy marcado y poder explicarle a la gente por qué compuse tal o cual canción, sin esa inmediatez de un gran aforo donde rápidamente te dicen que eres un pesao por ponerte a hablar. Y recuperaré canciones que hace tiempo que no canto", avanza.

La segunda parada será el 21 de marzo en Galileo Galilei, sala para 500 personas, "con cuatro de la banda, Pati, Charli, Fito" y el propio Rulo: "Este será un semiacústico vistiendo las canciones de manera totalmente diferente. Luego el miércoles a descansar y el jueves ya la cita más multitudinaria y rockera con los seis de la banda para 5.000 personas".

"Es que me gusta no hacer siempre lo mismo", insiste el músico cántabro, tirando acto seguido de recuerdos: "Cuando teloneamos a Bon Jovi en Anoeta le decía a la banda que ellos estarían hasta las narices de tocar para 40.000 personas todos los días y alguno me respondía que lo decía por envidia".

Y prosigue Rulo admitiendo que "bueno, eso también, un poco de envidia", pero apostilla que "pierde la gracia cuando haces siempre lo mismo, como tocar todos los días para 15.000 personas". "Hacer siempre lo mismo es un peñazo. Y también lo sería si tocara siempre para cien personas", plantea.

"Es un poco complicarme la vida. Bendita complicación. Va a ser una semana genial. Y no me valdría con tocar en tres sitios con el mismo formato, aunque hagas otro repertorio, eso no me estimula. Al hacerlo así, además, me he dado cuenta de que se ha convertido en más noticia, algo que nunca habría imaginado. Es una cosa diferente y especial que no hemos hecho nunca", resalta.

Tan encantado está con la idea, que Rulo no descarta repetir de manera similar en otras ciudades españolas, aunque es cauto a la hora de ir más allá con sus palabras todavía: "Al final, se trata de estar vivo. Es un estímulo artístico y ya estoy nervioso porque voy a tocar el piano, que es algo que no suelo hacer. Me encanta hacer cosas que no he hecho antes".

La venta de entradas para los conciertos de las salas Siroco y Galileo Galilei comenzará este viernes 10 de febrero a partir de las 10 horas. Las correspondientes al concierto del WiZink Center ya llevan varias semanas disponibles. Toda la información, en www.ruloylacontrabanda.com.