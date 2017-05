Shakira lanza su onceavo disco, 'El Dorado'

Etiquetas

Shakira ha publicado este jueves su onceavo disco, 'El Dorado', un álbum de 13 temas que a las pocas horas ha alcanzado el número 1 en las listas de ventas digitales de varias tiendas de música, ha informado en un comunicado este viernes Sony Music.

El disco incluye canciones como los 'singles' 'Chantaje' --junto a Maluma-- y 'Me Enamoré', dedicada a Gerard Piqué, y que cuenta con un vídeo musical dirigido por la cantante y Jaume de Laiguana, que acumuló más de 41,4 millones de reproducciones en Youtube, mientras el audio ha sobrepasado los 28 millones en Spotify.

'El Dorado' es su primer LP en español desde 'Sale el Sol' (2010), e incluye 'La Bicicleta', una fusión de vallenato y urbano que lanzó acompañada de su coterráneo Carlos Vives y que recibió cinco veces el reconocimiento de Platino por sus ventas en España.

También cuenta con canciones como 'Nada', 'Amarillo', 'Perro Fiel', 'Trap', 'Comme moi', 'Toneladas, 'When a Woman' (Cuando Una Mujer), 'Coconut Tree' (El Cocotero) y 'What We Said' (Lo Que Dijimos).

Además de Maluma --con 'Chantaje' y 'Trap'--, colaboran en temas del álbum músicos como Nicky Jam --'Perro Fiel'--, el francés Black M -'Comme moi'-- y Magic --'What We Said'--.