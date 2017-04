Soraya: "Intento compaginar el trabajo y ser madre"

Etiquetas

El Consejo Regulador Denominación de Origen Cereza del Jerte ha otorgado el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2017 a Soraya Arnelas por llevar el talento extremeño por el mundo y ser abanderada de los productos de su tierra.

La cantante recogía el galardón el pasado martes en la XXXI edición del Salón Internacional del Club Gourmets en Madrid. Su pequeña Manuela acaba de cumplir dos meses y tras averiguar que sus problemas de salud no se deben más que a una intolerancia a la lactosa, la cantante ha respirado tranquila y empieza ya a retomar sus compromisos profesionales

CHANCE: ¿Qué supone este premio para ti?

Soraya Arnelas: Mucho orgullo, los premios de la tierra saben doblemente mejor. Echo de menos todo de Extremadura, me encantaría poder recuperar el estilo de vida más tranquilo que vivía allí. Este puente bajo por primera vez con la niña a ver a la familia, quiero que la niña respire el aire extremeño que es.

CH: ¿Ha cambiado mucho tu vida con la llegada de la niña?

S.A: Me ha cambiado, pero no puedo dejar de lado mi carrera porque soy autónoma. Intento compaginar el trabajo y ser madre, es muy difícil, pero como no soy la única mujer en esta situación intento preguntar a mi madre y contar con la ayuda de la familia.

SORAYA ARNELAS: "MIGUEL ES UN PADRAZO"

CH: El padre también ayudará...

S.A: Sí, Miguel es un padrazo, se porta muy bien con Manuela, la cambia los pañales, la saca de paseo y de todo.

CH: ¿Cómo está la pequeña?

S.A: Bien, va creciendo muy rápido y aunque ha estado mala se le pasa todo con amor. Solo quiero que crezca sana y que podamos disfrutar de ella, que me acompañe a las giras y se lo pase bomba.

CH: Vaya susto con su ingreso...

S.A: Sí, nos asustamos bastante, sobre todo porque soy madre primeriza. Al final es que es intolerante a la lactosa.

CH: Entonces ya estás más tranquila, ¿no?

S.A: Sí, estoy muy contenta, es la experiencia más bonita de mi vida, estoy adaptándome pero creo que el tiempo pondrá todo en su sitio.

CH: ¿Cantas mucho a Manuela?

S.A: Ya le canté demasiado porque hizo la gira entera conmigo. Ahora en casa le pongo música de piano porque la relaja mucho.

SORAYA ARNELAS, DE SU HIJA MANUELA: "TIENE UN POQUITO DE MALA LECHE Y ESO ES MÍO"

CH: ¿A quién se parece?

S.A: A los dos aunque todo el mundo diga que se parece a su padre (risas).

CH: ¿Tiene carácter ya?

S.A: Sí, tiene un poquito de mala leche y eso es mío (risas).

CH: Te has recuperado en tiempo récord, ¿qué estás haciendo?

S.A: Estoy haciendo hipopresivos y no puedo hacer más ejercicios por el suelo pélvico, pero el ritmo de vida está haciendo que todo vuelva a su cauce sin prisa, porque no estoy aún en mi peso pero no me importa. Solo quiero volver al trabajo sin descuidar a mi niña.

CH: ¿Tienes fecha de vuelta?

S.A: En mayo ya estaré de gira. Manuela no me acompañará a todos los sitios. Irá a la guardería y tenemos una chica que nos ayuda. Me hubiera encantado estar un año sabático y disfrutar de ella cada segundo pero hay que seguir trabajando y la música me aporta también muchas cosas buenas.

SORAYA ARNELAS: "EL BAUTIZO SERÁ EN MI TIERRA"

CH: ¿La bautizaréis?

S.A: Sí, queremos hacer una celebración pero lo prepararemos con tranquilidad. Lo que sí es seguro es que será en mi tierra.

CH: Aunque nunca has sido de boda, ¿han cambiado los planes?

S.A: No, el contrato más verdadero que hay en una pareja es un niño. Si me caso un día lo diré pero de momento ni me lo han pedido ni está en mente.

CH: ¿Y volver a ser madre?

S.A: Me encantaría ser madre una vez más y crear una familia porque a la vida se viene a disfrutar y dejar un legado, no solo a trabajar.