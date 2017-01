¿Qué canción era nº1 el día que nacieron los más poderosos de la Tierra?

Etiquetas

¿Qué canción era la número uno en el mundo cuando naciste? Más aún, qué canción era la número uno mundial cuando nacieron las diez personas más poderosas hoy en la Tierra?. Una aplicación de la web www.playback.fm permite saber qué canción era nº1 cada día.

Putin: 'You Belongs to me' (7 de ctubre de 1952)

No por el tema como tal, una balada romántica de Jo Satfford, pero sí por lo que dice. Tú me perteneces, que es lo que podría decir ahora Putin de parte del mundo y de los movimientos geopolíticos que se avecinan, y obviamente de Rusia. La canción que lideraba las listas el día que nació Putin fue versionada también por Bob Dylan.

2. Trump : The Gypsy (16 de junio de 1946)

The Ink Spots fue un grupo de música vocal afroamericano que ayudó a definir el género musical que daría lugar al rhythm & blues y al rock and roll. No sabemos si será del gusto de Trump.

3. Merkel. Little things mean a lot (17 de julio 1954)

Little Things mea mean a lot es la canción que reinaba el día que nació Merkel. El título parece una premonición. Pequeñas cosas importan para la mujer llamada a salvar a Europa: abrir la mano a los inmigrantes, intentar defender los valores occidentales... cualquier gesto importa para no perderlos.

4. XI Jinping. Where is your heart? (15 de junio de 1953)

A Xi Jinping también se le podría preguntar eso de Dónde está tu corazón. Porque si el dirigente comunistas es el que tiene ahora que dar la cara por el capitalismo en Davos y el que debe apostar por el libre comercio, es que las cosas han cambiado y mucho..

5. Francisco: Pennies From Heaven (17 de diciembre 1936)

Dinero caído del cielo. Es el título de la canción que lideraba las listas el día que nació el papa Francisco. No es dinero precisamente caído del cielo lo que pide el Papa sino que el dinero de la tierra se reparta mejor.

Adele y The Beatles reinan

En 2015 Billboard lanzó su lista de los mejores álbumes de todos los tiempos en función de su puesto en las listas de número uno. Adele y su álbum 21 se coronó, teniendo en cuenta estos datos como el mejor de la historia al permanecer 24 semanas no consecutivas en la cima de la lista de EEUU . 21 debutó el 12 de marzo de 2011 y pasó sus primeras 78 semanas en el top 10 . Billboard consideró que el mejor grupo de la historia son The Beatles.

La lista se basa únicamente en las ventas (tanto físicas como digitales) de álbumes en los Estados Unidos. La semana de seguimiento de las ventas comienza el lunes y termina el domingo. Los resultados se dan a conocer el jueves siguiente con una fecha de expedición del sábado de la semana siguiente.

No es la única lista que llama la atención:

Los cinco álbumes más vendidos de todos los tiempos, según Forbes

1.Thriller

Sin lugar a dudas, el álbum que llevó al rey del pop a la fama mundial fue Thriller. Con canciones cómo “Beat it”, “Billie Jean” y “Thriller”, el disco logró colocarse en los primeros lugares de la lista Billboard 100, y ganar el Grammy a “Álbum del año”. El disco grabado por Michael Jackson en 1982 es el álbum con más ventas en la historia, con un total de 110 millones de copias vendidas.

2. Black in blackLa banda de rock progresivo ACDC logró hacer de su séptimo álbum que grabó en 1980 el más vendido de su colección, con un estimado de 49 millones de copias vendidas. Este disco tiene mucha historia, ya que por primera vez se reemplazó al vocalista original Bon Scott, después de su muerte. La canción “Black in Black” fue nombrada por la revista musical Rolling Stone como una de las mejores canciones de todos los tiempos.

3. Dark Side of the MoonLa conocida banda británica de rock progresivo, Pink Floyd, logró hacer de éste su álbum más vendido con un total de 45 millones de unidades vendidas a nivel mundial. El disco 3. Dark Side of the Moonconocido por contener pistas no tan largas cómo las que caracterizan al grupo, logro ubicarse en los primeros lugares de la lista Billboard 200 con canciones como “Eclipse” y “Breathe“.

4.The BodyguardEl álbum de la banda sonora de la película The Bodyguard protagonizada por la cantante Whitney Houston y por el actor Kevin Costner en 1992 vendió 44 millones de copias. El disco que incluye la legendaria canción “I will always love you” tuvo el honor de ganar un Premio Grammy por “Álbum del año”.

5. Bat Out Of HellLa banda de rock pesado grabó este disco en 1977, convirtiéndolo en su segundo álbum del año. El disco que incluye la canción “Bat out of Hell”, logró vender poco más de 43 millones de copias y fue colocado en el puesto 343 en la lista que realizó la revista Rolling Stone de los “500 mejores álbumes de todos los tiempos.

En el año 2015 la revista Billboard realizó la lista Greatest of All-Time Billboard 200 Artists, con los artistas más exitosos, y ubicó a The Beatles en el primer puestoSegún los ranking de Billboard estos son los grupos con más éxito de todos los tiempos, si tenemos en cuenta las listas de éxitos de Billboard.

Los grupos de más éxito de la historia

1 The Beatles2 The Rolling Stones3 Barbra Streisand4 Garth Brooks5 Elton John6 Mariah Carey7 Herb Alpert8 Taylor Swift9 Chicago10 Michael Jackson

¿Quiénes son los grupos que han tenido más álbums en el nº1 en las listas?

The Beatles 19Jay Z 13Bruce Springsteen 11Barbra Streisand 11Elvis Presley 10Garth Brooks 9The Rolling Stones 9Madonna 8Kenny Chesney 7Michael Jackson 7Eminem 7

Janet Jackson 7

En cuanto al número de semanas consecutivas en el nº1 estos son los líderes:

The Beatles 132Garth Brooks 52Michael Jackson 51Whitney Houston 46Elton John 39Fleetwood Mac 38The Rolling Stones 38The Monkees 37Taylor Swift 35Prince 34

¿Quienes son los artistas con más álbumes consecutivos en el nº1?

The Beatles 9The Rolling Stones 8Elton John 7Eminem 7Kanye West 7Metallica 6Beyoncé 6Dave Matthews Band 6