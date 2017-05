El Festival Primavera Sound 2017 empieza este miércoles con su tradicional jornada gratuita

Etiquetas

Arcade Fire, Bon Iver, Van Morrison y Solange, cabezas de cartel

La decimosexta edición del festival Primavera Sound 2017 empezará este miércoles con la ya tradicional jornada de apertura en el Parc del Fòrum, que invita al público general a ver las actuaciones de artistas nacionales e internacionales de forma totalmente gratuita y en horario vespertino.

Este miércoles actuarán Jarvis Cocker y Steve Mackey con su proyecto 'Dancefloor Meditations', la banda británica Saint Etienne, el hip-hop de 7 notas 7 colores, las nuevas texturas electrónicas de Anímic, los himnos épicos teñidos de afrobeat de Local Natives y el folk moderno de la joven australiana Gordi.

El festival arrancará para los abonados el jueves, con un cartel protagonizado por los canadienses Arcade Fire liderados por Win Butler y Régine Chassagne con sus hits musicales, Bon Iver con los temas de su reciente '22, a million', el mito norirlandés Van Morrison y el regreso de la estrella del R&B Solange --hermana de Beyoncé--.

Pese a la cancelación del visionario artista Frank Ocean, sí estarán los británicos The xx con su nuevo disco bajo el brazo, la magia electrónica de Aphex Twin, los maestros del metal extremo Slayer, el icono Grace Jones y el productor británico Jamie xx.

El Primavera Sound contará también con los históricos del punk rock Descendents, un doble pase de Stephen Merritt al mando de The Magnetic Fields, la vuelta a los escenarios del soul punk de los americanos The Make-Up, el pop electrónico de los británicos Metronomy, el ídolo del nuevo soul Miguel, la rompedora música urbana de Skepta, el regreso de Teenage Fanclub y su arsenal de pop perfecto y la electrónica experimental de Flying Lotus.

También se podrá escuchar la intensidad combativa de Death Grips, el indie rock de Grandaddy en su retorno a la actualidad, el hip hop rompedor del dúo Run The Jewels, el slacker pop de Mac DeMarco, la reunión de los canadienses Broken Social Scene y la autora de uno de los discos del año Angel Olsen.

MÁS PESO DEL BEACH CLUB

La electrónica sigue ganando peso gracias a la ampliación de la zona del Beach Club con un total de dos escenarios dedicados en exclusiva a este género: la lista de artistas es especialmente extensa e incluye al popular dj alemán Dixon, el dúo británico Bicep, el melódico techno de Recondite, el house innovador de Âme, el acercamiento al pop de Tycho, John Talabot y Axel Boman a bordo de Talaboman.

También pasarán por esta área el influyente proyecto de Wolfgang Voigt como Gas, el renovador del UK bass Joy Orbison, el directo del búlgaro KiNK, la clase y veteranía de Michael Mayer, el dúo formado por Lauer y Gerd Janson unidos bajo el nombre de Tuff City Kids y el eclecticismo del italiano Dj Tennis; mención aparte merecen los belgas Front 242, formación clave para entender la evolución de la música de baile en las últimas décadas.

Las guitarras siempre tienen un protagonismo capital en el cartel, y en esta ocasión van de la mano de la psicodelia de grupos australianos como Pond o King Gizzard & The Lizard Wizard y los americanos The Black Angels al punk de Against Me! y Priests, el metal de Sleep, los franceses Gojira y los amos del metalcore Converge.

La clásica visita del trío Shellac, el sonido pantanoso de los renacidos Royal Trux, el clásico rock empapado de soul de The Afghan Whigs y la veterana banda de punk The Damned son otros de los alicientes en este terreno.

La cita estará plagada de conciertos que se salen de la norma, yendo de Elza Soares, primera dama de la música brasileña, al repaso por parte de la banda de culto de los 60 The Zombies a su obra magna 'Odessey & Oracle' en su 50º aniversario.

También acogerá a la pionera vanguardista Annette Peacock, la celebración del legado del seminal grupo This Heat bajo el proyecto 'This Is Not This Heat', y al nigeriano King Sunny Adé, maestro del género jùjú.

Asimismo, el concierto de Seu Jorge interpretando las canciones de David Bowie que versionó para la banda sonora de 'The Life Aquatic' será destacado, así como la presencia de Junun, el proyecto auspiciado por Jonny Greenwood (Radiohead) y Shye Ben Tzur, que bucea en las músicas tradicionales del norte de la India, acompañados por la Rajasthan Express.

EMERGENTES

En la página de emergentes, el festival tendrá el jazz sin ataduras de BADBADNOTGOOD, la puesta de largo tras un sinfín de colaboraciones del británico Sampha, las texturas pop de Glass Animals, Joey Purp y su hip hop made in Chicago y la estadounidense apadrinada por Alex Turner Alexandra Savior.

También en este episodio estarán el universo oscuro y retorcido de King Krule, el clasicismo rock de Whitney, el folk de la californiana Weyes Blood y la australiana Julia Jacklin, las nuevas aventuras de Hamilton Leithauser (líder de The Walkmen) y el country pop de Nikki Lane.

En el apartado nacional destaca la puesta de largo del nuevo trabajo de Mishima, el hip hop de nueva hornada de los madrileños Agorazein, los jóvenes Belako y su post punk para las masas, la celebración del vigésimo aniversario de 'Hecho Es Simple', disco de debut de los barceloneses 7 Notas 7 Colores y el shoegaze expansivo de Triángulo de Amor Bizarro.

Asimismo, el rock sin etiquetas de la institución vasca Berri Txarrak, la nueva promesa flamenca Rosalía junto a Raül Refree, el encuentro entre Kepa Junkera y Los Hermanos Cubero, la pujante Soledad Vélez y promesas de rabiosa actualidad como Museless y Melange.

El recinto del Parc del Fòrum acogerá como es habitual el grueso de la programación, mientras que el barrio del Raval repite como sede de la oferta gratuita en el centro de la ciudad.