Lori Meyers, Agorazein, Delorean y L.A. cierran el cartel del Ballantine's True Music Festival

Ballantine's True Music Festival anuncia en su página web oficial los horarios de los 140 conciertos que se celebrarán los días 9 y 10 de junio en 17 salas del centro de Madrid.

El festival cierra además el cartel con las incorporaciones de Lori Meyers, Agorazein, Delorean (anunciados previamente como DJ Set), Easy Kid, L.A. y Pájaro, que se unen así a artistas ya confirmados como The Vaccines, Todd Terje, The Magician, Jain, Miss Caffeina, Kakkmaddafakka, Oh Wonder, Carlos Sadness, Digitalism DJ Set, Manel o We Are Scientists, entre otros muchos.

Ballantine's True Music Festival programará un total de 140 conciertos durante dos días, 9 y 10 de junio, en 17 salas del centro de Madrid entre las 18:30 y las 06:00 de la mañana. Los abonos del festival darán acceso a todos los conciertos siempre que no se haya completado el aforo.

Así, el público podrá decidir previamente la ruta de conciertos que quiere realizar entre todas las propuestas de Ballantine's True Music Festival o dejar que sea la música la que les encuentre y sorprenderse con artistas que todavía no conocían.

Los abonos de dos días están a la venta en Ticketmaster.es a un precio de 45 euros (+ gastos). El próximo viernes 26 de mayo se pondrán a la venta las entradas de día a un precio de 35 euros (+ gastos), que darán acceso a todos los conciertos del día seleccionado.

Además, desde el jueves 25 de mayo estará disponible la APP del festival que incluirá todos los horarios, artistas, salas e información útil para el público. También se puede consultar cualquier detalles en www.ballantines.com/es/campaign/ballantines-true-music-festival.

El Espacio Mood (Calle Corredera Baja de San Pablo, 8) y el Espacio Ciento y Pico (C/ Velarde, 14) serán los lugares donde se podrán canjear las pulseras del festival a partir del jueves 8 de junio a las 10 de la mañana. En ambos puntos estará también disponible toda la información y horarios del festival y se solucionará cualquier tipo de incidencia que pueda surgir.