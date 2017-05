Tras 14 años juntos, Jim Parsons y Todd Spiewak se dan el 'sí, quiero'

Etiquetas

Tras 14 años de relación, el actor Jim Parsons y su pareja, Todd Spiewak , contrajeron matrimonio el pasado sábado 13 de mayo en la ciudad de Nueva York. El representante de la estrella televisiva fue el encargado de hacer el anuncio a la revista People. Según Six Six, el intérprete de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory (CBS) y el diseñador se dieron el 'sí, quiero' en Rainbow Room, ubicado en el piso 65 del Rockefeller Plaza de Manhattan.