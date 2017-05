Juan Echanove, Josep Vicent y el dibujante Sagar Forniés se unen a los conciertos 'casual' del Palau

Etiquetas

El actor Juan Echanove, el maestro Josep Vicent y el dibujante Sagar Forniés 'unen fuerzas' en la segunda edición de 'Casual Concert and Lounge', la iniciativa del Palau de la Música de València que pretende acercar el repertorio clásico a todos los públicos "de una manera diferente, más informal", pero "sin perder la excelencia".

El recital, que se celebrará el próximo 19 de mayo, ha sido presentado este miércoles en una rueda de prensa a la que han asistido Juan Echanove acompañado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València y presidenta del Palau, Gloria Tello, el director del auditorio, Vicent Ros, y el director Josep Vicent.

Este concierto-espectáculo a cargo de la Orquesta de València constará de dos partes. En la primera se interpretará la 'Obertura festiva' de Dmitri Shostakóvich y 'Hamlet', drama sinfónico sobre la música incidental del maestro ruso, al que pondrá voz el actor Juan Echanove. El actor ha explicado que en esta ocasión interpreta a varios personajes del drama de Shakespeare a lo largo de once pasajes de la obra teatral, y vencerá de este modo, "complejos".

En la segunda parte, se podrá escuchar el estreno en España y versión definitiva de la "espectacular" puesta en escena de 'La consagración de la primavera' de Ígor Stravinski con la proyección e ilustraciones de cómic del dibujante Sagar Forniés. Contará con una iluminación especial y la interacción del maestro Josep Vicent.

Los responsables del Palau subrayan que el objetivo de este proyecto es "transmitir la música clásica de una manera diferente, más informal, impactando, sin perder la excelencia y calidad del gran repertorio clásico".

La parte clásica dura una hora y cuenta con realización audiovisual con dos cámaras para seguir de cerca los detalles del concierto. Después del recital, el público podrá permanecer en el Hall de los Naranjos donde habrá música ambiente y se podrá charlar con los músicos para intercambiar impresiones.

La entrada cuesta diez euros y obedece a la línea de 'Palau Obert' que tiene entre sus objetivos atraer al público joven y acercarlo a la programación del Palau y en concreto, a la música clásica.

"LA MÚSICA CLÁSICA NO ES PARA BOLSILLOS PUDIENTES"

Para Echanove, el público entiende que "la música clásica está hecha para mentes avanzadas y bolsillos pudientes y no es así, es para todos", ha defendido el actor.

Sobre este espectáculo, ha comentado que Hamlet no está en su repertorio y que se trata de un personaje que, en principio, "no aceptaría". "Siempre he dicho: me moriré sin interpretar a Hamlet; siempre que lo he visto me han dado ganas de gritarle: sé!", ha bromeado el intérprete.

Por su parte, Josep Vicent ha señalado que entre él y Echanove "hubo un flash, más bien fue un enamoramiento". "Hace meses me encontré con él en un escenario y esperaba ver al actor, sin embargo, me encontré con un músico", ha relatado.

"La partitura no existe, la hemos creado nosotros, Shostakóvich escribe música incidental para cine pero no tiene texto ni discurso en forma de suite", ha aseverado.

"La perfección no existe en la música, pero sí el deseo de la perfección y eso lo tenemos en la Orquesta de València", ha indicado el director musical, quien ha explicado que la idea de renacimiento de la naturaleza y de ofrenda a la vida, está presente en 'La Primavera' de Stravinski. "No se trata de contar algo nueve sino de que todo el mundo pueda conocerlo", ha concluido.

"NO TENEMOS MÁS REMEDIO QUE ARRIESGAR"

Por su parte, Vicent Ros ha recalcado la voluntad del Palau de "romper con los estereotipos de los conciertos clásicos". "No tenemos más remedio que arriesgar. Queremos captar nuevas audiencias y educar a la gente más joven", ha indicado.

En términos similares, la presidenta del Palau, Glòria Tello ha puesto el foco en "la calidad" del espectáculo y ha recordado el éxito de las ediciones anteriores. "Queremos atraer a la gente que no está habituada a la música clásica, al público más joven", ha concluido.