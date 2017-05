El 'Ensemble Espacios Tímbricos' abre el sábado el ciclo de conciertos organizados con motivo del Día de Europa

Etiquetas

El grupo 'Ensemble Espacios Tímbricos' abre este sábado los actos organizados por el Gobierno de Navarra con motivo de la celebración el próximo 9 de mayo del Día de Europa, con un concierto gratuito en la Plaza de San Nicolás, de Pamplona, a las 19 horas.

Se trata de la primera de las tres actuaciones musicales gratuitas que tendrán lugar los días 6, 8 y 9 de mayo en las calles de Pamplona. El programa del ciclo, diseñado en colaboración con el Centro de Música Contemporánea Garaikideak, se basa en un recorrido musical que abarca obras desde el siglo XX hasta la actualidad.

Así, el grupo 'Ensemble Espacios Tímbricos' ofrecerá, durante 45-60 minutos, un programa de compositores actuales, con obras escritas entre 2012 y 2016, algunas de ellas compuestas exclusivamente para esta formación.

En concreto, Bea Monreal (oboe); Sergio Eslava (saxos) y David Johnstone (violonchelo) interpretarán las piezas Minuet y músete, de G. Pfeiffer; Chiaroscuro, de Etienne Roland; Saxobello, de David Johnstone; Espacios tímbricos, de Yolanda Campos; Strange things, de Gorka Pastor; y una selección de pequeñas piezas de J. Febland.

El día 8, la propuesta musical del Cuarteto Amets, igualmente en la Plaza de San Nicolás a las 19 horas, trasladará desde la música de vanguardia más reciente hasta el repertorio del siglo XX, poniendo especial énfasis a los creadores de esta centuria.

El cuarteto, integrado por María Morera (flauta); Ekaitz Mardaras (oboe); Iván Aróstegui (clarinete) y Lorea Gurruchaga (fagot) interpretarán El sueño de Tania, de Ignacio Fernández Galindo, Trois pièces pour une musique de nuit, de Eugène Bozza, Pas de Quatre, de Mary Chandler; Quatuor, de Jean Françaix; Danzón nº 2, de Jacques Ibert; y Quartet for winds, de K. Eduard Goepfart.

El día 9 de mayo, y de la mano de tres de las intérpretes del Ensemble Garaikideak, Irene Villar (flauta); Dorota Grezskowiak (soprano); y Alicia Griffiths (arpa), la propuesta se centrará en el repertorio vocal, con obras del siglo XX para flauta, voz y arpa: Vocalise, de André Previn; Viens! Une flûte invisible soupire, de André Caplet; y And Everything is Still, de Andy Scott.

Este último concierto se interpretará durante el acto central que, en colaboración con la UPNA, se celebrará en la universidad con motivo del 30 aniversario del Programa Erasmus.