El FIS pone a la venta un 'Abono Bienvenida' para 12 espectáculos por 170 euros

Es la primera oportunidad que el público tiene de comprar localidades para la edición de este año

El Festival Internacional de Santander (FIS) pone a la venta este miércoles, 3 de mayo, el 'Abono Bienvenida', una novedad de esta edición que incluye doce espectáculos de diversos ciclos por un precio de 170 euros.

El abono podrá comprarse hasta el día 11 y será la primera oportunidad que el público tenga de comprar localidades para la edición de este año, ha informado el FIS en nota de prensa.

Con esta iniciativa, que se pone en marcha por primera vez, se quiere llegar al mayor número de personas posibles, dándoles la oportunidad de asistir a conciertos destacados "con notables descuentos".

Los interesados podrán asistir a los doce espectáculos programados dentro de los ciclos de Grandes Conciertos, Danza y Ensembles y Recitales. Las localidades se adjudicarán en las zonas D o C2 en función del formato de cada espectáculo.

Quienes adquieran el nuevo 'Abono Bienvenida' podrán asistir al concierto inaugural (5 de agosto) con Juan Pérez Floristán junto a la BBC Philharmonic Orchestra, bajo la batuta de Juanjo Mena; escuchar a la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Charles Dutoit (14 de agosto) con la Quinta Sinfonía de Beethoven; y ver a Thomas Hengelbrock al frente a los Balthasar Neumman-Ensemble y Balthasar Neumman-Coro y Solistas (18 de agosto).

Dentro de los doce espectáculos también se incluyen la interpretación del Requiem de Verdi (27 de agosto) con voces como la de la mezzosoprano Daniela Barcellona, acompañadas por el Orfeón Donostiarra y la Philharmonique du Luxembourg; el concierto de la Asian Youth Orchestra (22 de agosto), con la Primera Sinfonía de Mahler; la presentación por primera vez en España del proyecto Las rutas de la esclavitud de Jordi Savall (19 de agosto); y el concierto de clausura (31 de agosto) con la Cincinnati Symphony Orchestra y la Primera Sinfonía de Brahms.

Asimismo, el 'Abono Bienvenida' incluye el recital que ofrecerán la pianista china Yuja Wang y el violinista griego Leonidas Kavakos (7 de agosto) y las actuaciones de Academy of Ancient Music (viernes 11 de agosto) y Academy of Saint Martin in the Fields Chamber Ensemble (15).

También se podrá asistir a los dos espectáculos del ciclo de Danza: el 13 de agosto el Malandain Ballet Biarritz, presentará La Bella y la Bestia con la música de Tchaikovski interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica de Bilbao; y el 24 de agosto, Víctor Ullate Ballet pondrá en escena Carmen, una versión enigmática y apasionada del gran mito.

ABONOS GENERALES Y DE CICLO

El 11 de mayo finaliza el plazo para comprar el 'Abono Bienvenida' y

posteriormente, del 13 al 18 de mayo podrán adquirirse los abonos generales y del 20 al 31 de mayo, los abonos de ciclo: Grandes Conciertos, Danza, Ensembles y Recitales y Cámara y Música Antigua.

La venta anticipada de localidades sueltas comenzará el 5 de junio y hasta el día 5 de julio se aplicará un 5% de descuento sobre la tarifa de precios para cualquier localidad adquirida para los espectáculos que se celebren en el Palacio de Festivales.

Los canales de venta son la taquilla del Mercado del Este, el teléfono 942 22 34 34, y la página web del Festival www.festivalsantander.com, el canal de venta de entradas de Liberbank y el servicio por teléfono de la entidad 902 106 601.