George Benson, Charles Lloyd, The Taj Mahal & Keb' Mo' Band y Michel Legran, en el Festival de Jazz de San Javier

La XX edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier traerá este año a grandes nombres de la música como George Benson, Charles Lloyd, The Taj Mahal & Keb' Mo' Band y Michel Legran.

Fourplay, T.S. Monk Sextet con Nnenna Freelon, Lee Ritenour & Dave Grusin, Ivan Lins y Houston Person se incorporan, entre otras estrellas, a esta edición hasta completar un cartel con 27 conciertos repartidos en 17 noches de música entre el 30 de junio y el 30 de julio próximo.

El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha asistido este miércoles a la presentación del XX Festival, que cuenta de nuevo con la colaboración de la Comunidad. Así, ha felicitado a los organizadores "por su esfuerzo y su trabajo durante estos veinte años y por sacar este año los conciertos a las calles acercándolo a un mayor público".

Celdrán, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; el concejal de Cultura, David Martínez; y la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, ha citado el Jazz San Javier "como un ejemplo de los tres valores que queremos desarrollar en esta nueva consejería, la cultura, el turismo y el medio ambiente".

Luengo también ha anunciado un Museo de los Festivales de San Javier, que se inaugurará el año próximo tras una remodelación de los bajos del auditorio, sede de los festivales de verano.

El director del Festival, Alberto Nieto, ha sido el encargado de desgranar las novedades con las que se completa el Festival, que comenzará el 30 de junio con el jazz mediterráneo del guitarrista y compositor español Ximo Tebar, que presentará su disco Soleo con la cantante Carmen Rodríguez como invitada especial.

Una de las voces más admiradas del panorama musical español, Sole Giménez, ofrecerá el segundo concierto de la noche presentando su último disco 'Los Hombres Sensibles', que completará con un programa especial junto al gran Antonio Carmona, con el que rendirán tributo a Carlos Tena.

El 1 de julio será una noche de descubrimientos con la cantante norteamericana Charenee Wade, la nueva voz del jazz soul con un homenaje al poeta maldito del soul, el gran Gil Scott-Heron.

Chantz Powell protagonizará junto la banda barcelonesa Shakin' All, una producción propia del Festival pensada para levantar a la audiencia de sus asientos.

El cantante de Nueva York, Allan Harris, que se sitúa en la estela de los grandes crooner del jazz, actuará en Jazz San Javier el 5 de julio, en una noche que acabará con dos gigantes del jazz, el guitarrista Lee Ritenour y el pianista y compositor Dave Grusin, para presentar el último disco de Lee Ritenour 'A Twist of Rit'.

La presencia española volverá en la noche del 7 de julio con un proyecto auspiciado por el Festival de Jazz de San Javier que reúne en Blues Express a tres grandes músicos españoles de blues: Mingo Balaguer, Francisco Simón y Lluis Coloma, junto a la cantante de blues californiana Tia Carroll.

El segundo concierto de la noche lo protagonizará el pianista, compositor y cantante, Ivan Lins uno de los músicos brasileños de mayor prestigio en el mundo del jazz, y viejo conocido de Jazz San Javier.

La cantante de jazz norteamericana Stacey Kent actuará acompañada por su marido, el saxofonista británico Jim Tomlinson, el 8 de julio, seguida por el gran Ramsey Lewis, uno de los grandes pianistas de jazz de todos los tiempos y creador del jazz-funk, que vuelve a Jazz San Javier con su Electric Band.

Pegasus, uno de los grupos históricos del jazz en España, vuelve tras el éxito obtenido en su visita en 2014 a Jazz San Javier incorporando por primera vez a su jazz instrumental de sonido mediterráneo la voz de la cantante estadounidense afincada en Barcelona Mónica Creen. La misma noche del 14 de julio acabará con dos grandes leyendas del blues, los guitarristas Taj Mahal y Keb Mo' que presentarán un nuevo disco con su banda Tajmo': The Taj Mahal & Keb' Mo' Band.

El hijo del gran Thelonious Monk, el baterista T.S.Monk, lidera un sexteto con el que, el 15 de julio, ofrecerá un concierto de celebración del centenario del genial pianista 'Monk on Monk': Centenario de Thelonious S. Monk, con la vocalista Nnenna Freelon como invitada especial.

El segundo concierto de la noche lo protagonizarán el guitarrista y cantante John Pizzarelli y el pianista, guitarrista y cantante Daniel Jobim, nieto del gran Antonio Carlos Jobim al que recordarán con un homenaje al álbum 'Sinatra-Jobim', del que se cumplen 50 años.

La noche del 20 de julio está reservada para George Benson. El percusionista Jorge Pérez lidera el supegrupo de fusión Patax con el que la noche del 21 de julio presentará una propuesta trepidante con latin jazz, funk y flamenco, que incluye a la violinista norteamericana Maureen Choi como invitada especial.

La misma noche se podrá disfrutar del saxofonista Charles Lloyd, que presentará su nuevo disco 'I Long to see you', que presentará junto a tres grandes músicos Gerald Clayton, Reuben Rogers & Eric Harland.

El programa de la XX edición del Festival incluye también al prestigioso supergrupo Fourplay, que vuelve 11 años después a San Javier con su admirada y reconocida propuesta de fusión incorporando R&B y pop al jazz. Será la noche del 22 de julio.

El 28 de julio se estrena un proyecto especial para el XX Aniversario del festival liderado por Jorge Pardo, músico de jazz y flamenco, saxofonista y flautista, Premio al Mejor Músico de Jazz Europeo, en Francia, en el que estará acompañado por el guitarrista de flamenco jazz Niño Josele, el pianista Albert Sanz y Tomasito al baile. La noche de aniversario se completa con la visita de Houston Person, acompañado por un sexteto cuajado de estrellas como el cantante Kevin Mahogany, el trompetista Jim Rotondi o la pianista Dena Derose.

La penúltima noche del Festival, el 29 de julio, llega la Barcelona Big Blues Band con invitados de lujo como el saxofonista Dani Nel.lo y el tenor británica Ray Gelato. La noche se completará la vocalista más destacada del blues de Boston, Toni Lynn Washington, acompañada por Luca Giordano, con Sax Gordon como invitado especial al saxofón.

El cierre del festival, el 30 de julio, está dedicado a uno de los grandes del jazz europeo, el francés Michel Legrand, pianista, arreglista y compositor de más de 200 bandas sonoras y de canciones que se han convertido en clásicos del jazz.

CONCIERTOS EN LA CALLE

Después del éxito del pasado año, el Festival de Jazz de San Javier vuelve a salir a la calle con conciertos gratuitos en Santiago de la Ribera, La Manga del Mar Menor y San Javier.

El primero de los conciertos llegará el 12 de julio a la plaza de España de San Javier con Funkystep& The Sey Sisters, una banda de seis músicos con un trío vocal formado por las tres hermanas Sey, con el que rinden homenaje a los grandes de la música negra.

El 18 de julio, el septeto de músicos murcianos y alicantinos, Zoo Suiters llevará el swing y el jazz más festivo a la explanada Barnuevo, de Santiago de la Ribera. El 23 de julio le toca el turno a Sammy Miller & The Congregation.

Por último, el 26 de julio la cantante, pianista y compositora cubana Lucrecia presentará de nuevo en la explanada Barnuevo, de Santiago de la Ribera, 'América cómo te adoro'.

Los abonos y entradas se pondrán a la venta a partir de este jueves en la web de los festivales 'www.festivalessanjavier.com' y en la oficina de Festivales.

El precio del abono será de 120 euros, sin incluir los conciertos de George Benson que costará 40 euros, y Tajmo': The Taj Mahal & Keb' Mo' Band que costará 25 euros, 20 para los abonados. El precio de las entradas restantes será de 15 euros para seis de las noches y de 20 euros para otras cinco noches. Los cuatro conciertos que salen de auditorio serán gratuitos.