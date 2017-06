Paquito D'Rivera y la Orquesta de València abrirán el XXI Festival de Jazz del Palau

Etiquetas

La XXI edición del Festival de Jazz del Palau de la Música de València arrancará este viernes con un programa de latin jazz sinfónico protagonizado por el gran saxofonista cubano Paquito D'Rivera y por la Orquesta de València.

Se trata de un concierto "espectacular" que contará con la dirección del maestro Vicent Alberola, y en el que participará también el quinteto del artista cubano. Empezará con el poema sinfónico 'The elephant and the clown', del mismo D'Rivera y que está dedicado a los célebres payasos televisivos Gaby, Fofó y Miliki.

El público también podrá escuchar 'Latin American Chronicles' para clarinete y orquesta, del compositor americano Daniel Freiberg, así como el 'Adagio..., para quinteto de jazz y orquesta' en un arreglo de D'Rivera sobre un quinteto de Mozart, 'To Bird with Strings' que es un homenaje a Charlie Parker, de varios compositores, el 'Danzón 2 para orquesta sinfónica' de Arturo Márquez, y el 'Concierto para clarinete y orquesta' de Artie Shaw, detalla el auditorio municipal en un comunicado.

Se inicia de esta manera esta nueva edición del Festival de Jazz, que tendrá como próxima cita el tradicional concierto al aire libre y gratuito, el próximo sábado 24 de junio, protagonizado por la Gran Canaria Big Band y su programa 'Jazzethnic'.

Hasta el 15 de julio se desarrollará este Festival con un cartel formado por otras estrellas internacionales como Archie Shepp, Michel Camilo y Tomatito,Bill Evans, Mark Guiliana, James Morrison, Chareneé Wade, Gunhild Carling, así como Jorge Pardo y una destacada presencia del jazz valenciano.