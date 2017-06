El Teatro Maestranza acoge el estreno en Europa de la obra 'When the city rules' de Gabriel Prokófiev

Etiquetas

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge los próximos 22 y 23 de junio el estreno en Europa del concertro grosso 'When the city rules' de Gabriel Prokófiev, compositor en residencia de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) para la presenta temporada de conciertos 2016/2017, en el 13º programa de abono. Prokófiev ya estuvo presente en el 9º programa de abono (20 y 21 de abril) con el estreno en España de su 'Orchestral Remix of Beethoven 9 for Electronica and Orchestra'.