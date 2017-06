Veranos de la Villa arranca el 30 con 90 citas en 60 espacios y con entrada libre en 80% de los espectáculos

Etiquetas

Desde conciertos de electrónica bajo el agua u otros en los que el público estará acostado escuchando música minimalista en La N@ve

El festival Veranos de la Villa arrancarán el 30 de junio y se prolongarán durante 66 días, hasta el 3 de septiembre, multiplicando los espacios al pasar de los 36 del año pasado a los prácticamente 60, repartidos en los 21 distritos, y con entrada libre en el 80 por ciento de los espectáculos. Las de pago tendrán un precio medio de 15 euros.

Veranos de la Villa 2017 se ponen en marcha el 30 de junio con la ópera 'Madamme Butterfly' en el Teatro Real, proyectada en directo en pantallas distribuidas en los 21 distritos, como el parque Tierno Galván (Arganzuela) o la plaza de Daoiz y Velarde (Retiro).

Pop, música clásica, jazz, flamenco, circo, deporte, magia y fiestas populares se darán cita en el festival, con originales iniciativas como conciertos de electrónica bajo el agua u otros en los que el público, unas 400 personas, estará acostado en La N@ve escuchando música minimalista para descubrir su efecto en el subconsciente.

El cierre lo echará prácticamente Christina Rosenvinge con un concierto el 30 de agosto en el que dará a conocer sus últimos temas, que viran hacia lo electrónico. Será en la Quinta de los Molinos, en San Blas-Canillejas. Otro nombre propio que pasarán por Veranos de la Villa será el de Santiago Auserón, que repite acompañado por la Banda Sinfónica Municipal. Será el 21 de julio en el auditorio al aire libre Pilar García Peña, en el Parque Pinar del Rey de Hortaleza.

Como parte de su clausura, el 1 de septiembre Veranos de la Villa estrenará una película colectiva sobre Madrid en verano, filmada, editada y producida por quienes hayan querido convertirse en documentalistas compartiendo sus imágenes para un relato colectivo.

PRESUPUESTO QUE RONDA LOS 1,8 MILLONES

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado la programación desde el auditorio al aire libre del Parque Lineal del Manzanares, acompañada por la concejala-presidenta de Usera, Rommy Arce. El presupuesto de los Veranos de la Villa ronda los 1,8 millones de euros.

El festival es una oportunidad para conocer los barrios de Madrid. "Madrid es una ciudad de barrios, que indican que los núcleos de las ciudades se dividen por esporas y empiezan a crecer", ha declarado. "Recuperamos el Madrid de las sensaciones de nuestro verano", ha resumido en qué consiste el festival.

Entre las propuestas destacadas se incluye 'Sleep', 8 horas de música mientras se descansa. Por primera vez en España, Madrid acoge el concierto del compositor británico Max Richter. Será en La N@ve de Villaverde el sábado 8 de julio cuando el público esté acostado escuchando durante ocho horas música contemporánea y minimalista.

También llega por primera vez a Madrid el griego Dimitris Papaioannou, uno de los más importantes coreógrafos europeos conocido especialmente por dirigir las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas. Del martes 11 al jueves 13 de julio en las Naves de Matadero, presentará su nuevo trabajo, 'The Great Tamer'.

En correspondencia con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), donde Madrid será la ciudad invitada, Veranos de la Villa acoge un triple concierto: Siddharta, promesa del indie-pop-rock alternativo; Porter, grupo de rock experimental; y el Instituto Mexicano del Sonido, se darán cita en el Festival Río Babel el jueves 13 de julio.

Además, Veranos de la Villa contará con otros artistas internacionales, como la cantante peruana Susana Baca, la voz representativa de la canción afroperuana; la mexicana Carla Morrison, figura emergente del pop alternativo o Antonio Zambujo, una de las figuras del fado y la música portuguesa. El trío The Mahotella Queens, grandes referentes de la música sudafricana, actuarán en vísperas del Día de Nelson Mandela, instituido por la ONU el 18 de julio.

Otra opción que llega, esta vez por segundo año consecutivo, es 'Madrid Suena', que lleva a las piscinas sesiones en directo de DJ's y artistas de varios estilos. Los sábados 29 de julio y 5 de agosto, en el Centro Deportivo de San Blas y Centro Deportivo Francos Rodríguez respectivamente, sonarán ritmos de electrónica y house. Damian Schwarts presentará su proyecto de música subacuática Ambphi, creado expresamente para esta ocasión.

El compositor islandés Valgeir Sigurösson actuará el martes 8 de agosto en el auditorio del Parque Las Cruces del distrito de Latina. Otra opción son los conciertos de música clásica, como 'Carmina Burana', de Carl Orff, que se suma al Festival con el Coro Nacional de España. El miércoles 12 de julio actuará en la Plaza Mayor coincidiendo con la celebración de su cuarto centenario.

La agrupación Stile Antico, considerada una de las mejores de música vocal antigua, actuará el sábado 22 de julio por primera vez en Madrid . Lo hará en el pórtico de la entrada principal del Cementerio de la Almudena. Además la soprano Raquel Andueza dedicará un concierto a Monteverdi en el jardín histórico de El Capricho de la Alameda de Osuna.

CAMARÓN

El domingo 2 de julio se cumplen 25 años de la muerte de Camarón de la Isla. Veranos de la Villa ha querido en esta edición rendir un especial homenaje al cantaor de la mano de Jorge Pardo, saxofonista y flautista madrileño, con un concierto en el centro Conde Duque.

CIRCO

El circo vuelve con fuerza a Veranos de la Villa. Después del éxito de la pasada edición, las Veladas de Circo se reparten este año en cuatro días en los que varias agrupaciones circenses ofrecerán espectáculos y música para toda la familia, con Twisting the Balance, Nueveuno y la Orquesta Carnival el 16 de julio; Twisting the Balance, Vaivén Circo y (Rêve) el 30 de julio; Twisting the Balance, Hotel Iocandi y Quim Bigas el 20 de agosto; y Twisting the Balance, Cía. Vaques y Quim Bigas el 27 de agosto.

Los Veranos de la Villa proponen también varias noches de títeres en el teatro del parque del Retiro. El 2 de agosto, Vulgarcito, la Cía. La Chana y el ilusionista Hugo Suárez, entre otros, narrarán cuentos y ofrecerán divertidos espectáculos para todos los públicos. El 3 de agosto será el turno de las marionetas de Rodorín y José Antonio López Parreño.

La poesía también tiene su espacio en Veranos de la Villa. Así el 26 de julio será una noche de poemas con Norma Fierro, Ajo & Judit Farrés y Saul Williams mientras que el 28 se homenajeará a Gloria Fuertes en Lavapiés.

Además hay lugar para las propuestas participativas, con una noche de salsa y baile a cargo de la Orquesta La-33, en colaboración con la Embajada de Colombia y coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia de Colombia, el jueves 20 de julio; una clase de baile colectiva el 6 de agosto frente al Palacio Real; y una noche de Milonga en el Parque de Berlín junto al Quinteto Real, en colaboración con la Embajada de Argentina el 16 de agosto.

LLUVIA DE ESTRELLAS

Además, la lluvia de estrellas podrá seguirse el 10 de agosto en el auditorio al aire libre del Parque Enrique Tierno Galván, amenizada con la AP/Veranos de la Villa Big Band, la banda oficial del festival, y de la mano de la Agrupación Astronómica de Madrid y el Planetario.

La zarzuela llegará el 24 de agosto, coincidiendo con el 120 aniversario de La Revoltosa: la Silent Band musicaliza en directo la proyección de la versión cinematográfica de Florián Rey.

VUELVEN LOS JUEGOS DE TODA LA VIDA

El 29 de agosto en el auditorio del Parque de Aluche, Veranos de la Villa recupera juegos populares, como la calva, la petanca, la rana y crear un espacio de convivencia entre los mayores y los más jóvenes.

Otras opciones pasan por rugby, sesiones de urban slackline (equilibrio sobre una cinta elástica enganchada a dos puntos) y de nuevo una Block Party dedicada a nuevos deportes como el parkour o el tricking, asociados al hip hop.