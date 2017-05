Etiquetas

Rocío Aguilar se ha convertido en la ganadora de la tercera edición de 'La Voz Kids'. Lo ha hecho formando parte del equipo de Antonio Orozco y tras emocionar al público con su versión de 'Cuando nadie me ve', de Alejandro Sanz. A sus catorce años ha ganado una beca de 10.000 euros para formación musical y la posibilidad de grabar su primer disco, que verá la luz el próximo 19 de mayo. La joven de Ciudad Real entró en el programa gracias al tema 'Los gatos no ladran' de India Martínez, mostrando que el flamenco era la música que corría por sus venas. En su primer encuentro con los medios de comunicación, la joven ganadora ha confesado que espera poder seguir dedicándose a la música en un futuro y que ha sido su madre su gran apoyo para llegar hasta aquí.

CHANCE: ¿Cómo te sientes tras ganar 'La Voz Kids'?

Rocío Aguilar: Estoy muy emocionada, como si estuviese en un sueño. Estoy muy agradecida y me siento muy afortunada.

CH: ¿Has vuelto a cantar delante del público tras el final del programa?

RA: No, desde que se celebró la final no me he vuelto a subir a un escenario.

CH: ¿Qué esperas que pase a partir de ahora?

RA: Ahora he tenido la oportunidad de empezar mi propio proyecto, grabar un disco con Pep Music y Universal, saldrá el 19 de mayo. Estamos trabajando a contrarreloj para poder sacarlo pronto.

CH: ¿Qué nos puedes contar de tu primer disco?

RA: Los temas que va a tener van a ser de mi estilo, de pop español con flamenco. Estoy muy agradecida.

CH: Aún eres muy joven, ¿Ves tu futuro dedicándote a la música o te gustaría estudiar otra cosa?

RA: Espero poder seguir dedicándome a la música pero si tengo que escoger otro plan estudiaré una carrera y seguiré adelante.

CH: ¿Quiénes son tus referentes en el mundo de la música?

RA: Mis referentes son India Martínez, Pablo Alborán... y Antonio Orozco, claro (ríe).

CH: Empezaste muy nerviosa y tímida pero después te soltaste, ¿Cómo lo conseguiste?

RA: Empecé a confiar un poco más en mí misma, en que podía. Eso fue lo que hice para poder conseguir mi sueño.

CH: Has tenido que mantener en secreto que habías ganado, ¿Cómo celebraste la victoria?

RA: La celebré quitándome un peso de encima, fue un secreto que al fin se supo.

CH: ¿Cuál ha sido tu mejor momento en el programa?

RA: La batalla fue un momento muy emocionante para mí porque me hicieron competir con mis mejores amigas allí, lo pasé bastante mal y después la despedida fue dura.

CH: Al empezar, ¿Pensaste en algún momento que llegarías a ser la ganadora?

RA: Para nada, si al empezar me hubiesen dicho todo lo que he conseguido no me lo habría creído.

CH: ¿Qué has aprendido de tu paso por el programa?

RA: He aprendido que los sueños se cumplen, que tienes que confiar más en ti.

CH: Vienes de una familia de artistas, ¿De dónde vienen tus raíces?

RA: Mi madre tiene una escuela en Ciudad Real de canto y baile flamenco. Desde chiquitita ella me ha ido enseñando poco a poco, me ha ido presentando a concursos y castings. También tiene un coro en el que canto a veces. Mi madre es la que me ha apoyado en todo y la que me ayuda.