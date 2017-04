Justin Bieber: "No estoy exactamente donde me gustaría estar"

Etiquetas

Justin Bieber ha hecho acto de contrición y compartía la fotografía tomada por la policía tras su arresto en 2014 para hacer en público una reflexión: "Me encanta esto porque me recuerda que no estoy exactamente donde me gustaría estar, pero gracias a Dios no estoy donde solía estar". El texto que el cantante de 23 años escribió junto a la imagen finalizaba con un mensaje muy esperanzador: "Lo mejor está todavía por llegar, ¿no crees?".