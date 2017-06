El Festival Primavera Sound abre oficialmente este jueves con Solange y Bon Iver

Etiquetas

El Festival Primavera Sound abrirá oficialmente su edición 2017 este jueves con las actuaciones destacadas de Solange y Bon Iver, además de Broken Social Scene, Mishima, Triángulo de Amor Bizarro y Miguel, ente otros nombres.

Entre las estrellas de la jornada, la hermana de Beyoncé Knowles, Solange, regresará al festival convertida en una de las más destacadas estrellas de la órbita R&B, aunque su carrera arrancó mucho antes, cuando con 16 años empezó a trabajar junto a Destiny's Child y grabó su primer trabajo, 'Solo Star'.

También será uno de los más concurridos el concierto de Bon Iver con su nuevo trabajo, '22, a Million', un rompecabezas de pop sintetizado, bases electrónicas y voces desfiguradas que confirman al de Wisconsin como uno de los talentos más ambiciosos de la escena alternativa.

NUEVO ESCENARIO

A la espera de ambos artistas, el festival empezará oficialmente al mediodía con su propuesta electrónica Primavera Bits, a la que darán comienzo proyectos como el de los melómanos barceloneses Discos Paradiso Crew y el dúo islandés de paisajismo gélido Kiasmos Dj Set, antes de que por la tarde se abra el nuevo escenario Bacardí Live, conectado con la playa para quienes deseen refrescarse en el mar.

En el otro extremo del festival, entre los primeros dinamizadores de la tarde estarán la chilena afincada en Valencia Soledad Vélez con 'Dance And Hunt', los catalanes Mishima con su nuevo disco 'Ara i res' y la banda gallega Triángulo de Amor Bizarro presentando 'Salve Discordia'.

Hará subir la temperatura el regreso punk de los británicos This is Not This Heat, el rap de 'Miguel' --Miguel Jontel Pimentel--, el pop imaginativo de los canadienses Broken Social Scene y la veteranía de The Zombies Perform 'Odessey & Oracle 50th Anniversary'.

Ya entrada la noche, será el momento del thrash metal, rock progresivo y death metal de los franceses Gojira, del rock inflamado de los de Cincinnati The Afgan Whigs y de la joven británica Kate Tempest --dramaturga, novelista, artista de 'spoken word' y poeta--, entre otras propuestas de la jornada.