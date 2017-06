La organización del concierto One Love Manchester mantiene el evento pese al atentado de Londres

Etiquetas

La organización mantiene el concierto One Love Manchester, un homenaje a las víctimas del atentado perpetrado el pasado 22 de mayo a la salida de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande y que costó la vida a 23 personas, incluido el suicida, a pesar del atentado perpetrado anoche en el centro de Londres con siete víctimas mortales.

En el Estadio de Cricket de Old Trafford, escenario del concierto de esta noche, han comenzado ya a hacer cola para poder acceder al recinto. "Estamos un poco preocupadas, pero creemos que la seguridad va a ser más fuerte y me siento segura", ha señalado una de las chicas, Sophie, de 17 años. "No podemos permitir que los terroristas te impidan hacer lo que quieres hacer", ha añadido otra chica, Erin.

El mánager de Ariana Grande, Scooter Braun, ha argumentado que el concierto tiene ahora "un propósito más grande" tras el atentado de Londres. "Ninguno de los artistas implicados falquea en su apoyo y están decididos a seguir adelante", ha asegurado.

En el cartel están, además de Ariana Grande, Justin Bieber, Coldplay, Take That y Katy Perry. Las 50.000 entradas se vendieron en apenas 20 minutos y el dinero recaudado será para los afectados por el atentado suicida del 22 de mayo.