La promesa de Manel Navarro si queda en el 'top 10' de Eurovisión

Manel Navarro actuará en la segunda parte de la final de Eurovisión. La noticia se ha conocido esta mañana y el representante española ha dicho estar "encantado" con esta posición. Recordemos que será el sábado 13 de mayo en Kiev. A pocos días de la gran final, el representante español, ha hablado sobre su pronóstico, sus favoritos y su competencia para el festival de este año. El cantante se muestra seguro de sí mismo, sin nervios y con muchas ganas de salir al escenario. De hecho, se ha comprometido en CHANCE a cortarse el pelo, si se proclama campeón de este edición del festival.

El artista ha confesado sus canciones favoritas de todas las que han representado Eurovisión. Explicando que se siente al representar a España en Euorvisión después Pastora Soler o Barey. El artista ha tenido la oportunidad de conocer varios países y probar su comida tradicional gracias a los preparativos para la Gran Final y nos cuenta como ha sido la experiencia.

CHANCE: ¿Qué tal llevas los nervios?

M.N. : De momento bien, no he tenido tiempo para los nervios, ni de visualizarme allí. Tengo mucho que hacer y salgo muy pronto de casa por las mañanas, me paso el día preparando la actuación y de momento no he sentido nervios.

CHANCE: ¿Qué significa cantar tras las actuaciones de artistas como Pastora Soler o Barey?

M.N. : Pues un honor, intentaré estar a la altura,...

CHANCE: ¿Qué canción de las que han ido años anterios a Eurovisión representando a España es tu favorita?

M.N : Me gusta la de Barey del año pasado, porque es en inglés y es el tipo de música que yo escucho normalmente y también como siempre digo, la de Sergio Dalma, mi paisano de Sabadell, siempre lo tengo como referente. Sergio Dalma me gusta.

CHANCE: ¿Qué canción de la que va este año al festival es tu favorita?

M.N : Italia, como a la gran mayoría, me parece un buen tema, tienen una idea muy peculiar que puede enganchar y también me gustó mucho la canción de Moldavia...

CHANCE: Italia, Moldavia ¿sientes respeto? ¿Las ves como grandes competidoras?

M.N. : No tengo ninguna canción que diga que es un mal tema, son temas de diferentes estilos... Lo vivo como una experiencia única y me centró en poder compartir música con muchos artistas en un escenario. La competencia no nos asusta.

CHANCE:¿Has probado la comida de Ucrania y Rumanía?

M.N. : Si, si, en Ucrania la probé, estaba muy buena. En Rumanía no tuve tiempo.

CHANCE: ¿Crees que si no hubieras entrado en el tema Eurovisión hubieras llegado más fácil a la gente?

M.N. : No se si más fácil o difícil, Eurovisión lo ha hecho más rápido y de no haber ido, a lo mejor todavía no hubiéramos sacados el segundo single. Eurovisión me ha ido muy bien para mi carrera y todo lo demás.

CHANCE: Tu pelo se ha convertido en tu sello se estilo, ¿te atreverías a cortártelo si entras en el top 10 de Eurovisión?

M.N. : Si, si hace falta, me lo corto, me lo corto seguro...

CHANCE: ¿Cómo te ves en las apuestas? ¿Quién sería tu favorito? ¿Cómo te gustaría quedar?

M.N. : Me gustaría quedar el primero si puede ser, pero es bastante complicado, pero vamos a trabajar para quedar en el mismo sitio, pero las apuestas no me dan miedo. Creo que hasta que no sean los ensayos allí, no te vas a fijar en como lo hace el resto y poder fiarte de las encuestas,... pero por ejemplo la ganadora del año pasado ibas de las últimas y quedó la primera. Paso bastante de las apuestas.

CHANCE: ¿Has aprendido algo en ucraniano?

M.N. : No, la verdad es que es muy complicado, no he aprendido nada...

CHANCE: ¿A quién te vas a llevar a Ucrania?

M.N. : Mis padres, y estoy mirando de conseguir entradas para poder llevar a algunos amigos.

La suerte está echada, mucha suerte a Manel Navarro en Eurovisión.