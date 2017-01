La locura de copiar cuadros de Van Gogh y Hokusai en un maquillaje de ojos

Etiquetas

¡Qué gran fuente de inspiración es Instagram para las beauty victims! Rastreando por la red social te puedes encontrar auténticas obras de arte como las que cada día comparte en su cuenta Stefania, una joven que ama tanto el maquillaje como el arte y lo demuestra en su perfil stefaniabeauty.

'La noche estrellada' de Vincent Van Gogh y 'La gran ola' de Kanagawa de Hokusai son piezas de museo y también la fuente de inspiración de Stefania Atupe para crear los looks beauty más arriesgados de Instagram. A la make up artist se le ocurrió la idea de copiar sus cuadros favoritos en los párpados después de probar a replicar el print animal, que fue todo un éxito.

La maquilladora londinense tarda aproximadamente una hora y media en copiar las obras de arte en los párpados, que crea únicamente con la ayuda de algunas sombras de ojos y lápices, además de mucha paciencia y meticulosidad.

Dado el trabajo que llevan detrás, los looks no son aptos para el día a día, pero si quieres ser el centro de las miradas este es tu look. De momento, Stefania Atupe se ha atrevido con las pinturas de Van Gogh y Hokusai, ¿qué será lo próximo? ¡No hay nada que se le resista!