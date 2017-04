Del Arco presenta 'Refugio', un drama sobre "existencia y lenguaje" con la corrupción y los refugiados como contexto

Etiquetas

El dramaturgo Miguel del Arco ha presentado este miércoles 26 de abril el drama 'Refugio', un drama del que es autor y también dirige en el que reflexiona sobre la existencia a través del lenguaje con la corrupción y la desgracia de los refugiados.

La obra, una producción del Centro Dramático Nacional (CDN), se representará en el Teatro María Guerrero de Madrid del 28 de abril al 11 de junio y contará en su reparto con los actores Israel Elejalde, Raúl Prieto, María Morales, Beatriz Argüello, Carmen Arévalo, Macarena Sanz y Hugo de la Vega.

Del Arco ha señalado durante el encuentro con los medios que se trata de una función "oscura" en la que apenas hay una ligera concesión al humor en la primera parte, al tiempo que es "engañosa" porque aquí "nada es lo que parece".

'Refugio' presenta a Farid (Prieto), un refugiado sirio que es acogido en el seno de una familia y cuyo silencio desata las palabras de quienes le rodean: Suso (Elejalde), un político rodeado de corruptos; su esposa, Amaya (Argüello), una cantante de ópera que ha perdido la voz; Alicia, su madre, incapaz de encontrar palabras para el futuro; y sus nietos, Lola (Sanz) y Mario (De la Vega).

Según ha explicado Del Arco, Farid es incapaz de comunicarse con los demás y comparte su silencio con Ana (María Morales), su conciencia. Por ello, los demás se aprovecharán de su silencio y encontrarán en él un refugio para volcar sus necesidades comunicativas y también existenciales. "El refugio que se ofrece al protagonista termina siendo una cárcel", ha dicho el director.

El personaje al que da vida Beatriz Argüello encuentra en Farid al "confidente de sus miserias", mientras que a Alicia le sirve de "paño de lágrimas" de lo que lleva dentro y no puede mostrar. En palabras del director, hay un "cierto desprecio", porque lo acogen como "operación cosmética" y "no están interesados en él", sino que lo usan como "saco de boxeo".

REFLEXIÓN SOBRE EL PODER

El dramaturgo ha señalado que esta obra llega en plena actualidad y que hay una parte "muy desoladora", a pesar de que siempre hay una "idea optimista": "Es duro admitir que ni siquiera tras la crisis que hemos tenido hemos sido capaces de reinventarnos".

En este sentido, Elejalde ha señalado que su papel es el de un político que se ve "salpicado por un caso de corrupción" por el cual no es acusado aunque sí sus colaboradores. Según ha destacado, la intención no era reflexionar sobre la ideología ni identificar este problema con un partido, sino sobre el "ejercicio del poder".

Según ha explicado, su personaje "no es malvado", sino que se ha dejado llevar por una "ola" que viene de las estructuras podridas" y una "actitud" que ha permitido que esto ocurra. "El poder es el que corrompe, no la ideología", ha resaltado. "¿Seguiremos manteniendo las mismas estructuras? ¿Seguirán los ciudadanos prefiriendo lo malo conocido a lo bueno por conocer?", cuestiona la obra al espectador.

Del Arco ha indicado que esta producción no girará por los teatros del país y ha argumentado la ausencia de la implicación de Kamikaze Producciones por no tener tiempo y no poder hacerse cargo de un montaje "complicado".

En cuanto a la temporada 2017-2018 del Teatro Pavón, ha indicado que a pesar de sus declaraciones el pasado mes de noviembre, cuando advirtió de que la próxima temporada no podría celebrarse si no bajaba el IVA cultural, ha señalado que sigue adelante y que están "pergeñando" un programa "entusiasmante".