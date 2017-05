DISCAPACIDAD. TEATRO ACCESIBLE OFRECE ESTE FIN DE SEMANA SUS ÚLTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA

Etiquetas

Teatro Accesible ofrecerá mañana y el domingo sus últimas funciones de la temporada accesibles para personas con discapacidad sensorial y personas mayores con la obra de Shakespeare ‘Ricard III’, que se representará en el Teatre Nacional de Catalunya, en Barcelona, bajo la dirección de Xavier Alberti.En Madrid, Teatro Accesible continuará su colaboración con el festival ‘Una mirada diferente’, organizado por el Centro Dramático Nacional. En este encuentro, las personas con discapacidad podrán disfrutar de las obras ‘Do you know what you are doing now?’, ‘Despiezados’, ‘Mur’, ‘Synectikos’, ‘El amor no dura para siempre’ y ‘Cinco historias diferentes’, todas ellas en el Teatro Valle-Inclán.El proyecto Teatro Accesible, promovido por Fundación Vodafone España, el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida, la Fundació Els Tres Turons y la empresa tecnológica Aptent Soluciones, garantiza en sus funciones el subtitulado, la audiodescripción, el sonido de sala amplificado y el bucle magnético individual. Sin embargo, debido al carácter multidisciplinar del citado festival, Teatro Accesible recomienda a los espectadores que consulten los servicios de accesibilidad ofrecidos, ya que variarán en cada obra.