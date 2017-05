El Festival Internacional de Teatro de Almagro tendrá 3 estrenos mundiales y textos menos conocidos de Shakespeare

Etiquetas

El 40 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha presentado este martes su programación Off, BI y After Classics, una variedad de obras en las que han mantenido su apuesta por "directores noveles y una mirada contemporánea y e internacional sobre las temáticas clásicas del Barroco" y que contará en su parte Off con tres estrenos mundiales, otros tantos estrenos en España y textos menos representados de autores como Shakespeare, Calderón de la Barca o Alonso de Ercilla.