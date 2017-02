Marta Pazos dirigirá las dos obras del CDG que componen 'Martes de Carnaval' tras la dimisión de Tito Asorey

Etiquetas

La directora y actriz de la compañía Voadora Marta Pazos dirigirá 'As galas do defunto' y 'A filla do capitán', las dos piezas de la última producción del Centro Dramático Galego (CDG), 'Martes de Carnaval', después de la renuncia del director de una de ellas, Tito Asorey, por diferencias con la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) sobre el proceso de selección del elenco.