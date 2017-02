La 'pillada' en directo de Ana Rosa Quintana sobre la chica agredida de Murcia

Etiquetas

El directo es lo que tiene. Ana Rosa Quintana ha protagonizado en su programa matinal la primera gran pillada televisva del año con un tema algo comprometido.

En su tertulia estaban tratando el tema de la chica de 19 años de ideología Nazi agredida en Murcia por un grupo de jóvenes de izquierda. En todo momento la presentadora se ha mantenido en una postura contraria a la violencia, en la que penalizaba la paliza que la joven recibió.

En el momento en el que se dio paso a un vídeo el micrófono de Ana Rosa quedó abierto y se escucharon con total nitidez las siguientes palabras; "Me parece bien que le hayan partido la cara".

La metedura de pata de Ana Rosa no pasó desapercibida para los usuarios de Twitter que rápidamente lo comentaron en la red social.

OJO AL FINAL: @anarosaq SOBRE LA PALIZA A LA CHICA DE MURCIA en off:"A mi me parece bien q le hayan partido la cara" pic.twitter.com/Bb1PaGFfTW — Melisa D.R (@MelisaDRuiz) 1 de febrero de 2017

Ante la oleada de críticas Quintana ha decidido dar la cara desde su programa justificándose ante lo sucedido. "Yo no digo una cosa dentro y otra fuera y a mí no me parece bien que le partan la cara a nadie", ha aclarado la 'reina de las mañanas'.

Ha continuado explicando su pillada diciendo lo siguiente. "Si queréis hablo de lo de Murcia. Aquí tuvimos un debate porque no había sido un suceso aislado de que dan una paliza a una persona a la salida de una discoteca, sino que era una cosa de bandas".

Ana Rosa Quintana "llevo 12 años y digo lo que me da la gana " gran argumento querida AR pic.twitter.com/zocw2foVB0 — gsús (@jesusgoj) 1 de febrero de 2017

"Compañeros, llevo 12 años haciendo un programa diciendo lo que digo y lo que me da la gana. Una frase sacada de contexto...", ha concluido Ana Rosa con un gesto serio y contundente.