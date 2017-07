A3 apuesta por 'Me resbala' para ganar la primera batalla de la audiencia del verano

Etiquetas

Arturo Valls vuelve a convertirse en la cara elegida por Antena 3 para conducir el prime time del viernes con el programa 'Me resbala', que fue bien acogido en la pasada edición y que con esta ya suma cuatro temporadas en la parrilla del canal de Atremedia.

Valls será el maestro de ceremonias en un programa donde humor, caras conocidas y pruebas trepidantes serán los ingredientes con los que la cadena luchará en la batalla de audiencias en la noche de los viernes. Será una de las grandes batallas del verano frente al 'The Wall' de Sobera.

Unaapuesta para toda la familia que concuerda a la perfección con los productos que la cadena viene emitiendo en la víspera del fin de semana.

Nuevos famosos se sumarán al programa para realizar los retos del programa, como Cristina Pedroche, Olga Hueso, Ángel Llácer, Jorge Fernández, La Terremoto de Alcorcón, o El Sevilla. A este plantel de nuevas caras se suman 'repetidores' de la pasada edición como Miki Nadal, Pepa Rus, Pepe Viyuela, Agustín Jiménez, Vaquero, Juan Muñoz o Luis Larrodera.

Nuevas pruebas como la del 'teléfono escacharrado', donde los participantes tendrán que repetir un refrán pese a la incapacidad de oír bien, y otras ya vistas anteriormente como la del teatro inclinado pretenden enganchar de nuevo a la audiencia veraniega de los viernes noche.

La competencia en la noche del viernes entre Antena 3 con 'Me resbala' y Telecinco con 'The wall', será una de las batallas de audiencia más interesantes de la temporada estival.

"'The wall' es un concurso y 'Me resbala' es cóctel con humor, son dos géneros diferentes. Hay hueco para los dos", comenta Arturo Valls.

El pasado viernes el pulso entre cadenas lo ganó Antena 3, que consiguió obtener un 17,2% de share en la final de 'Ninja Warrior', frente al 10'5% que obtuvo 'The wall' en Telecinco, que perdió cinco puntos respecto al viernes anterior.

Pese a esta significativa bajada, Mediaset no se plantea por el momento mover de la parrilla el programa presentado por Carlos Sobera, por lo que se disipa la posibilidad que el próximo programa que estrenará Telecinco 'Me lo dices o me lo cantas', vaya a estar por ahora en la franja horaria del concurso presentado por Arturo Valls.

La competición entre las dos grandes cadena privadas en la noche del viernes está en marcha, un pulso del saldrá un ganador el próximo viernes con el estreno de 'Me resbala'.