Mediaset prepara 'El Accidente', la serie que estrenará Telecinco el próximo otoño

Etiquetas

Mediaset España ya está grabando la que será su próxima apuesta de ficción de cara a la temporada de otoño 2017.

'El Acccidente' es el nombre de la serie que protagonizan Inma Cuesta y Quim Gutierrez junto a otros actores como Eusebio Poncela, Berta Vázquez o Joel Bosquet. Un gran elenco de caras conocidas de la gran pantalla con las que Telecinco intentará atrapar a los espectadores.

Esta historia que navega entre el thriller y el drama se centra en la vida de María, una mujer de familia tradicional que vive en Zarza (Badajoz) y que recibe la noticia de que el avión donde iba su marido se ha estrellado. Entre la lista de supervivientes y víctimas no aparece el nombre del padre de su hijo, como tampoco consta que hubiera pisado el avión siniestrado.

Es entonces cuando María toma las riendas de su vida y comienza a investigar sobre el paradero de su marido, descubriendo poco a poco que el hombre con el que estaba casada guardaba muchos secretos que no esperaba.

El rodaje de la serie está siendo verdaderamente duro según cuentan sus actores, ya que muchas escenas se han grabado en exterior ante las altas temperaturas que estos días asolan el país. Los paisajes rurales y la estética de las construcciones que existen en esta zona de Extremadura, aportan verdad a esta nueva serie.

Inma Cuesta, que interpreta a María, ha utilizado su acento real para realizar su papel. "Como la serie transcurre en Extremadura he decidido trabajar con mi acento. He insistido mucho por trabajar con la verdad absoluta, en la mayoría de series todo el mundo habla un castellano neutro con el que no consigues descifrar de donde es el personaje. Me parece muy importante que en la ficción haya colores", ha declarado la actriz. Esta decisión ha obligado a que Joel Bosquet, que hace de su hermano, haya también trabajado con un acento más sureño, "no se si es extremeño o no, yo hablo con el acento de Inma", comentaba el joven entre risas.

La serie constará de 13 capítulos y está programada para estrenarse de cara al otoño de 2017. Un proyecto que promete acaparar mucho público en la próxima temporada tal y como han generado las últimas producciones de Mediaset España en el terreno de la ficción televisiva.